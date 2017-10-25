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Türkiye resti çekti… ‘İntihar olur…’

AB Bakanı Çelik," AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi ya da askıya alması bir intihar olur" dedi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:58
Türkiye resti çekti… ‘İntihar olur…’

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AB  ile yaşanan sorunlara ilişkin konuşan Bakan Çelik, "Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa  modelinin alacağı tek kararın Türkiye ile müzakereleri kesmek olması ya da askıya  almak olması bir intihar olur"dedi. "IPA yardımlarını (AB'nin katılım  öncesi mali yardımları) kesmek bir şey ifade etmez" diyen Çelik, "Bunun dillendirilmesi de  AB'nin kredibilitesini geriye götüren bir şeydir" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

AVUSTURYA'NIN TÜRKLERE KARŞI TAVRI

Avusturya'nın (Türkiye'ye karşı)  takıntısını bir siyasi analiz biçimiyle açıklayamıyorum. Tamamen psikiyatrik bir  takıntı haline gelmiş durumdadır.

KUZEY IRAK REFERANDUMU

 Kürtlere en büyük zulmü Barzani bu referandum kararını vererek yapmıştır.  Barzani bu adımı Kürtler için atmadı. Barzani bu adımı kendi başkanlığını garanti  altına almak için attı. IKBY Başkanı Barzani'nin  referandum kararını dondurma teklifi Tamamen taktik amaçlı bir şey. Referandum  kararını dondursa ne olur dondurmasa ne olur... Açık bir şekilde 'bu yoktur'  demediği müddetçe, geri alınmadığı müddetçe bunun sonucu budur denilmesi  gerekir.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:58
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  • MehmetMehmet5 sa önce
    Kardeşim yazıyı iyi okuyun. adamın dediği şey, Avrupa Türkiye'yi almıyoruz derse bu onlar için intihar olur diyor.
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    He zaten onlarda o kadar beyin yoj.Seninkiyle idare ediyor herkes. Les eden taraf biz olmayacagiz bunu defalarca dinlemiş olman gerek RTE den sebeplerinden açıkladı defalarca. Ama senin gormekistediğin başka bişeye çok beklersin
  • ImamImam10 sa önce
    Gönlü varda cilve yapihadi hadi utanma süle artık. Millet okadar da aptal değil yemiyor artık..
  • osmanosman11 sa önce
    yaw bırakın onlar peşimizde koşsun... bu ne demek şimdi ...bu kafayla yakında gene bizi alın diye yalvarırız madem böyle yapacaktınız niye adamlarla kavga ettiniz
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp12 sa önce
    Sen de rüya görüyorsun ; AB ninanlaşmayı kesmesi Allahtan en büyük lütuf olur . . .
  • ArifArif12 sa önce
    Burda rest göremedim. Diyor ki AB bizi almasa intihar olur yani lütfen alın diyor.Rest dediğin şöyle olur BİZ AB İLE MÜZAKERELERİ KESTİK...GERİSİNİ AB DÜŞÜNSÜN...Rest bu olur...
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