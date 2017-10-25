Türkiye resti çekti… ‘İntihar olur…’

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AB ile yaşanan sorunlara ilişkin konuşan Bakan Çelik, "Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modelinin alacağı tek kararın Türkiye ile müzakereleri kesmek olması ya da askıya almak olması bir intihar olur"dedi. "IPA yardımlarını (AB'nin katılım öncesi mali yardımları) kesmek bir şey ifade etmez" diyen Çelik, "Bunun dillendirilmesi de AB'nin kredibilitesini geriye götüren bir şeydir" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

AVUSTURYA'NIN TÜRKLERE KARŞI TAVRI

Avusturya'nın (Türkiye'ye karşı) takıntısını bir siyasi analiz biçimiyle açıklayamıyorum. Tamamen psikiyatrik bir takıntı haline gelmiş durumdadır.

KUZEY IRAK REFERANDUMU

Kürtlere en büyük zulmü Barzani bu referandum kararını vererek yapmıştır. Barzani bu adımı Kürtler için atmadı. Barzani bu adımı kendi başkanlığını garanti altına almak için attı. IKBY Başkanı Barzani'nin referandum kararını dondurma teklifi Tamamen taktik amaçlı bir şey. Referandum kararını dondursa ne olur dondurmasa ne olur... Açık bir şekilde 'bu yoktur' demediği müddetçe, geri alınmadığı müddetçe bunun sonucu budur denilmesi gerekir.