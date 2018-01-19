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Türkiye resti çekti, 'Değerlendirmeye bile alınmayacak'

AB Bakanı Ömer Çelik, "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" dedi.

19 Ocak 2018 Cuma 15:41
Türkiye resti çekti, 'Değerlendirmeye bile alınmayacak'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, Türkiye'nin birliğe tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi.

"DEĞERLENDİRMEYE BİLE ALMAYACAĞIZ"

"İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımlar...Bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz" diyen Çelik "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" diye konuştu.

Çelik ayrıca AB'nin Türkiye'den Batı'ya göçmen akınını 3 milyar euro mali yardım ve başka destekler karşılığında durdurması için varılan anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmadığını söyledi.

Mali yardımın iyi işlemediğini belirten Çelik, "Teknik olarak Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmesi için hiçbir sebep kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AB Bakanı, Türkiye'nin birlikle üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni fasıl açılmadığını ve Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda da ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

Macron 'ortaklık ihtimali'nden söz etmişti

İki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Paris'te ağırlayan FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nihai hedefi tam üyelik olmayan bir tür ortaklık ihtimalinden söz etmişti.

Almanya'da da Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlanırken; uzlaşılan çerçeve metninde Türkiye ile vize serbestisi olmayacağı, AB'yle müzakerelerde yeni fasılların açılmayacağı ve mevcut fasılların da kapatılmayacağı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 15:41
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