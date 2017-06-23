Bakan Fikri Işık'tan PYD resti: Türkiye izin vermeyecek!

Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Bakan Işık ABD'nin YPG mektubunu değerlendirdi. Işık, "mektubu olumlu adım olarak görüyoruz" dedi. ABD'nin sözünün takipçisi olacaklarını belirten Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşeceğini açıkladı.

Bakan Işık ayrıca, 'Türkiye PYD'nin bölgenin şımarık çocuğu olmasına izin vermeyecek' dedi.

KATAR'DAKİ TÜRK ÜSSÜ KAPATILACAK MI?



Işık, Körfez ülkelerinin Katar'dan 13 maddelik talep listesine ilişkin soruya da "Ben talep listesini henüz görmedim. Böyle bir talep varsa bu tabi ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Üs, hem Katar'ın hem de bölgenin güvenliği için önemli bir üstür. Biz bölgenin güvenliğini de önemsiyoruz" yanıtını verdi.