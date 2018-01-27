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Bekir Bozdağ: Terör örgütüne destek veren herkes hedefimizdir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütü PYD ile hareket eden herkesin Türkiye tarafından hedef alınacağını söyledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:18
Bekir Bozdağ: Terör örgütüne destek veren herkes hedefimizdir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı konusunda özel açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, “Türkiye teröristleri ve terör hedeflerini vurmaya devam edecektir. PYD/YPG terör örgütleriyle birlikte Türkiye’ye karşı mücadele eden ve bu örgütlere lojistik destek veren herkes, Türkiye için ayrımsız hedeftir” dedi.

ABD'ye açık mesaj

Bozdağ, ABD'ye de mesaj göndererek, ''Türkiye’ye ‘Amerika ile karşı karşıya gelmeyin’ diye beyanda bulunan Sayın Tillerson, ABD’lilere de arazide bizi Türkiye ile karşı karşıya getirecek eylemlerden kaçının, demesi, arazideki uygulamalarını, askerlerini ve teröristlere destek konularını yeniden gözden geçirmesi lazım'' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 12:18
  1. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
  2. Afrin
  3. PYD
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