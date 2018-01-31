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Türkiye rest çekince ABD geri adım attı

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i temizleyecek olan Türkiye'nin önünde Münbiç için hiçbir engel kalmayacak. ABD'nin Türkiye'nin kararlılığının farkında olduğu ise son gelen açıklamayla teyit edilmiş oldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
Türkiye rest çekince ABD geri adım attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç’i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız." demişti. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin temizlendiğinde Münbiç operasyonu için Türkiye’nin önünde hiçbir engel kalmayacak.

ABD SÖZ VERMİŞTİ

Türkiye, Amerikalı muhataplarıyla her görüşmede Münbiç meselesini gündeme getiriyor. Amerikan tarafının bu konuda vermiş olduğu sözler var. Fırat’ın batı kıyısına geçmesine izin verilmeyeceği söylenmiş olmasına rağmen, PYD DEAŞ’la mücadele adı altında bu işgalini sürdürüyor.

Erdoğan'ın son günlerde Münbiç operasyonu konusunda verdiği kararlılık mesajları ABD'de paniğe neden oldu.

MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLMEYECEĞİZ DİYEN ABD'YE EN NET CEVAP

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel'in "Münbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamalarına en net cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında "Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni bu oldu. Ama artık bu noktadan sonra kimseyi gözümüz görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, 3,5 milyona yakın ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güvenle dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmaması orada bulunanların bileceği iş. Biz öyle alavere, dalavere ile değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde, yanlarında kimin olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kimse bizden kendi sözlerine kendileri değer vermeyenlerin beyanlarına göre hareket etmemizi beklemesin." dedi.

ABD YİNE KIVIRDI! MÜZAKERELERİ SÜRDÜRECEĞİZ

Türkiye’nin Afrin’den sonra Münbiç’e harekât yapacağını açıklamasının ardından Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, “Türk ve Amerikan güçleri Münbiç’te karşı karşıya gelebilir mi?” diye soruldu.

Galloway’ın bu soruya yanıtı, “Türkiye’yle her seviyedeki soruna çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’nin güvenlik kaygılarını göz önüne alıyoruz ve DEAŞ’a yapılan baskının azalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorun ancak karşılıklı işbirliğiyle çözülebilir. NATO müttefikimizin yanındayız, Türk yetkililerle çözüm müzakerelerimizi sürdüreceğiz” oldu.

ERDOĞAN UYARMIŞTI!

Erdoğan Afrin operasyonundan önce ABD'yi uyararak "Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım." demişti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
  1. Afrin
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