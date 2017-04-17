Türkiye referandum günü Google’da bunları aradı

Türkiye, 16 Nisan Referandumu ile kritik bir virajı geride bıraktı. YSK henüz resmi rakamları açıklamadı fakat Anadolu Ajansı’nın açıkladığı sonuçlara göre sandıklardan yüzde 51,4 oranında evet oyu çıktı. Türkiye ve dünya genelinde 25,1 milyon kişi evet derken, 23,7 milyon kişi ise hayır dedi.

Seçim günü Google’dan yapılan aramalar da dikkat çekti. Google Trendler’in verilerine göre, referandum sonrası Türkiye’de en çok doların arandığı göze çarpıyor:

1- ABD doları, Türk lirası

2- CHP, Çetin Osman Budak, Antalya

3- Harran, Şanlıurfa

4- Tunceli, Bayburt, Erzincan

5- Binali Yıldırım, Ankara

6- Şırnak, Cizre

7- Düzce, Melen Çayı

8- Ümit Özdağ, YSK

9- Melih Gökçek, Ankara

10- İstanbul, YSK, Kadıköy

Doların ardından, Türkiye’de en yüksek evet oyu alan Harran ilçesinin arandığı dikkat çekiyor. Bildiğimiz üzere Harran’da yüzde 96,8 oranında evet oyu çıktı.

(Yeni Şafak)