% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Türkiye referandum günü Google’da bunları aradı

Türkiye'de 16 Nisan ile birlikte tarihi halk oylaması geride kaldı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan yüzde 51,4 oranında evet çıktığı görülüyor. Referandum günü Türkiye'den yapılan Google aramaları da dikkat çekti.

Türkiye referandum günü Google’da bunları aradı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:17

Türkiye, 16 Nisan Referandumu ile kritik bir virajı geride bıraktı. YSK henüz resmi rakamları açıklamadı fakat Anadolu Ajansı’nın açıkladığı sonuçlara göre sandıklardan yüzde 51,4 oranında evet oyu çıktı. Türkiye ve dünya genelinde 25,1 milyon kişi evet derken, 23,7 milyon kişi ise hayır dedi.

Seçim günü Google’dan yapılan aramalar da dikkat çekti. Google Trendler’in verilerine göre, referandum sonrası Türkiye’de en çok doların arandığı göze çarpıyor:

  • 1- ABD doları, Türk lirası
  • 2- CHP, Çetin Osman Budak, Antalya
  • 3- Harran, Şanlıurfa
  • 4- Tunceli, Bayburt, Erzincan
  • 5- Binali Yıldırım, Ankara
  • 6- Şırnak, Cizre
  • 7- Düzce, Melen Çayı
  • 8- Ümit Özdağ, YSK
  • 9- Melih Gökçek, Ankara
  • 10- İstanbul, YSK, Kadıköy

Doların ardından, Türkiye’de en yüksek evet oyu alan Harran ilçesinin arandığı dikkat çekiyor. Bildiğimiz üzere Harran’da yüzde 96,8 oranında evet oyu çıktı.


(Yeni Şafak)
 
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