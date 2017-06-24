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'Türkiye, PYD'nin bölgenin şımarık çocuğu olmasına izin vermeyecek'

Millî Savunma Bakanı Fİkri Işık'tan ABD'nin YPG mektubuna ilişkin ilk açıklama geldi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 01:26
'Türkiye, PYD'nin bölgenin şımarık çocuğu olmasına izin vermeyecek'

Millî Savunma Bakanı Fİkri Işık, ABD'nin PYD/YPG mektubunu değerlendirdi ve "Mektubu olumlu adım olarak görüyoruz" dedikten sonra şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate aldığını göstermesi açısından önemli bir mektup. Bu bakımdan önemsiyoruz. Başlangıçta tavırları farklıydı. Türkiye'nin endişelerini dikkate almaya başladılar. Bu bakımdan olumlu bir mektup. Bu noktada kendisini yazılı olarak taahhüd altına almasını önemli buluyoruz. Mektubun gereğinin yerine getirilip getirilmediğini sahada göreceğiz. ABD daha önceden Münbiç'te verdiği sözü tutmadı. Bu bizim açımızdan yazılı bir taahhüddür. Mektubu olumlu bir adım olarak görüyorum ama uygulamanın esas olduğunu düşünüyorum. ABD bu işi yapmak isterse büyük oranda başarılı olur. ABD dağıttığı silahları toplamak isterse bunu yapabilir. Ama bizi oyalarsa bu iyi niyetle olaya yaklaşım anlamına gelmez. Eğer ABD ben bu silahları Rakka operasyonu ile işim bittikten sonra toplayacağım diyorsa bu işin takipçisi olacağız. Türkiye PYD'nin bölgenin şımarık çocuğu olmasına izin vermeyecek. ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşeceğim."

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 01:26
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