Türkiye, Orta Amerikalı bakanları ağırlayacak

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu 20 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.



Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı toplantıya Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Kosta Rika dışişleri bakanı, Nikaragua devlet bakanı ve Panama bakan yardımcısı düzeyinde katılacak.

Toplantı çerçevesinde Türkiye'ye gelecek Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas 19 Nisan'da Ankara'da da ikili ziyaretlerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guatemalalı mevkidaşı, bu ziyaret sırasında Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yapacak.

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğinin de bu yıl açılması, böylece Ankara'da faal olan Kosta Rika ve Panama büyükelçiliklerine iki SICA ülkesinin de eklenmesi ve Latin Amerika bölgesinin Ankara'daki büyükelçilik sayısının 13'e yükselmesi planlanıyor.

Kaynak: AA