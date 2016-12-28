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Türkiye, organ naklinde Amerika'yı geçti

Medical Park Antalya Hastanesi, 2016 yılında gerçekleştirdiği organ nakil sayısıyla ABD’deki 278 organ merkezini geride bıraktı.

Türkiye, organ naklinde Amerika'yı geçti
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:25
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Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, 2016 yılında 427 böbrek, 36 karaciğer nakli olmak üzere toplam 463 nakil gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sayının ABD’deki 278 organ nakil merkezinin yaptığı nakil sayılarından fazla olduğunu kaydetti. Demirbaş, nüfusa oranla Türkiye’nin ABD’den daha çok organ nakil merkezine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu bizim için, Antalya için ve ülkemiz için büyük bir onurdur" dedi. 

Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin, Op. Dr. Yücel Yüksel ve Dr. Levent Yücetin’in katıldığı basın toplantısında konuşan Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, Antalya’da ve Türkiye’de sağladıkları organ nakli başarısını uluslararası alana taşıdıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Güvenilir verilere sahip ülke olarak ABD’yi gördüklerini ve kıyaslamayı bunun üzerine yaptıklarını kaydeden Dr. Demirbaş, "Toplam 463 organ nakli gerçekleştirildi. Bu anlamda bunların 425’i böbrek nakli, 36'sı karaciğer naklidir. Son 8 yılda olduğu gibi Türkiye’nin en büyük böbrek nakli merkezi olmaya devam ediyoruz. Tabi bu bir yarış değil, madalya kazanmıyoruz ama bu kadar insanın hayatına dokunup, bu insanların hayatının sürmesini sağlamak bizlere mutluluk veriyor" dedi.

"Yüzde yüz başarı Allah’a mahsustur"

2016 yılında Türkiye’de en çok nakil gerçekleştiren diğer iki merkezin Akdeniz Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa olduğunu aktaran Prof. Dr. Demirbaş, bu iki merkezinden tabanının 16-17 yıl önce Akdeniz Üniversitesinde başlattıkları çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını kaydetti. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölümü olarak, nakil işlemlerinde yüksek bir başarı oranına sahip olduklarını da belirten Prof. Dr. Demirbaş, "Biz bu sene böbrek naklinde 98.5 başarı elde ettik. Yüzde yüz başarı Allah’a mahsustur. 463 insanın 450’nin normal yaşamına dönmesi, normal faaliyetlerine devam etmesi, hastayken bir anda normal bir insan olarak yaşamaya devam etmesi ve bizim onlar her gün karşımızda görmemiz bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"ABD’deki tüm merkezleri geçtik"

Avrupa ülkelerindeki verilerin son 3-4 yıla kadar çeşitli sebeplerden ötürü güvenilirliğini yitirdiğini ve bu yüzden en güvenilir kaynak olarak ABD’yi seçerek kendileriyle kıyaslama yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Demirbaş, "Gururla söylemek isterim ki, biz her yıl ABD’deki 278 organ nakli merkezinden daha çok yapan bi merkez olduk. 2016 yılında ABD’de en çok nakil yapan merkez 378 böbrek nakli gerçekleştirmiş, biz 463 tane gerçekleştirmişiz. ABD’de gerçekleşen toplam 17 bin 332, Türkiye’de ise 3 bin 200 civarında nakil işlem, gerçekleşmiş. Fakat ABD’nin nüfusu bizden 4 kat yüksek. Nakil merkezi olarak da Türkiye’de 80 civarında merkez var. ABD’de 278. Bizim merkezimizin ABD’deki tüm merkezlerin önünde yer almıştır. Bu bizim için, Antalya için, Türkiye için onurdur" diye konuştu.

8 yıllık deneyimlerinin ardından Avrupa ve ABD’nin de kendilerini tercih ettiğini kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, "39 farklı ülkeden nakil yaptığımız hastalar var. En fazla deneyimler bizde var. Yurt dışından birçok ülkede hastalar gelmeye devam ediyor, gelecek de. Ama bizim için önemli olan önce kendi insanımız" ifadelerini kullandı.

 
Etiketlerabdnakilorgan nakliSAĞLIK Haberleri
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