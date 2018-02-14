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Türkiye onlar için ayağa kalktı! Site kilitlendi

Binlerce vatandaşın Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmak istemesi üzerine yaşanan yoğunluktan dolayı vakfın internet sitesi kilitlendi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 18:02
Türkiye onlar için ayağa kalktı! Site kilitlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın 26'ncı gününde, Mehmetçik Vakfı'nın sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER 2582'YE MESAJ ATABİLİR

Mehmetçik Vakfı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için “Mehmetçikö yazıp 2582’ye SMS atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

http://www.mehmetcik.org.tr 'den nakit olarak ve banka şubelerinden yapacağınız bağışlarla da Mehmetçik Vakfı'na destek olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 18:02
  1. Mehmetçik Vakfı

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