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Türkiye ona ağlarken Yurt Gazetesi şehit Eren için skandal bir manşet attı

CHP'nin Yurt gazetesi, Maçka'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'e iftira atan alçakça bir haber hazırladı.80 milyonun "iyi ki varsın" dediği şehit Eren Bülbül'ü önce 'ÖLÜ' ilan ettiler. Sonra da alçak bir manşetle "PARA İÇİN ÖLDÜĞÜ" algısını oluşturmaya çalıştılar!.

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:24
Türkiye ona ağlarken Yurt Gazetesi şehit Eren için skandal bir manşet attı

Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK, tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül için, teröristlerle kol kola giren CHP'nin gazetesi Yurt'tan hayasızca bir iftira kampanyası başlatıldı. Köy muhtarı Nurettin Reis'in skandal dolu açıklamasını manşetine 'Eren para için mi öldü' başlığıyla taşıyan Yurt gazetesine, kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Terör örgütleriyle yol yürüyen, teröristlere adalet arayan CHP zihniyetinin, vatan için şehit düşenlere attıkları bu çirkin iftira şehit ailelerinin yüreklerini yaktı.

MUHTAR SADECE "BENDEN 2 KİŞİ İSTEDİLER KİMSE KABUL ETMEDİ" DEDİ

Haberin içerisinde mahalle muhtarının sadece askerlerin bölgeyi iyi bilen 2 kişi istediklerini ancak bunu kimsenin kabul etmediğini söylemesine rağmen YURT editörleri "EREN PARA İÇİN Mİ ÖLDÜ?" başlığını atmaktan çekinmedi.

Yurt gazetesi PKK'yı aklamak için, şehit düşen gençlere iftira atacak kadar ihanette sınır tanımadı. CHP'nin paralı uşaklarının terör örgütlerine yaranmak için yaptıkları bu mide bulandıran habere sosyal medyada "yurt gazetesi bildiğiniz namussuzlukta çığır açmış" şeklinde sert tepkiler gösterildi.

CHP ve onun tetikçiliğini yapan provokatif medyanın, Suriye'de binlerce bebeği katleden Esad'a açıkça destek vermişti. Katilleri, teröristleri kahraman gibi gösterip vatan için şehit düşen Eren'e iğrenç iftira atan Yurt gazetesi için, kamuoyu derhal soruşturma başlatılmasını bekliyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 00:24
  1. Şehit Eren Bülbül
  2. Yurt Gazetesi Eren Bülbül manşeti
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