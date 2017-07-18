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Türkiye olimpiyatlara tatsız başladı

Deaflympics Samsun 2017, bugün kadınlar futbolunda oynanan grup maçlarıyla başladı. Türkiye, ilk maçında Brezilya karşısında sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:40
Türkiye olimpiyatlara tatsız başladı

Türkiye ve Brezilya arasında oynanan kadınlar futbol müsabakası eski Samsunspor Stadyumu’nda gerçekleşti. Brezilya, maçın 2. yarısında 9 kişi kalmasına rağmen, Türkiye’yi 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Wons’un 16. dakikada attığı golle öne geçen Brezilya’ya, ay-yıldızlı takım Beril Demir’in 29. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Ancak 37. dakikada tekrar sahneye çıkan Wons, takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı 2-1’lik skorla kapandı. İkinci yarı pozisyonlar bulmasına rağmen skoru dengeleyemeyen A Milli Takım, Goncalves’in 79. ve 84. dakikalarda attığı gollere de engel olamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Aynı saatte başlayan günün diğer iki maçı ise Büyük Britanya - Polonya ve Rusya - Çin arasında oynandı. Polonya, Büyük Britanya karşısında erken bulduğu golle maçın kontrolünü eline aldı. Aumiller’in 10. dakikada attığı golle avantajı ele geçiren Polonya’da, Dampc, 90+5’te 2-0’lık galibiyeti ilan etti. Rusya - Çin mücadelesi ise gol yağmuruna sahne oldu. Çin’i 9-0’lık farklı skorla mağlup eden Rusya’da, Bolshakova hat-trick yaptı.

Böylece, tüm takımların aynı grupta yer aldığı kadın futbolunda ilk maç günü sonunda liderlik Rusya’nın oldu. Türkiye ise ilk maçlar sonunda 5. sırada. Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacak.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:40
  1. Türkiye
  2. Samsunspor
  3. Samsun
  4. Rusya
  5. Çin
  6. Brezilya
  7. Polonya
  8. Britanya
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