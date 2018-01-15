Türkiye obüsle vurdu! Terör örgütü PKK'yı harekat korkusu sardı

Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz aylarda Kandil’den atanan sözde yeni komutanı Mahmud Berhudan, emrindeki teröristlere “TSK’nın operasyonu yakın, hazır olun” talimatı verdi. Türkiye’nin ilk müdahale hattı ve tank geçiş güzergahlarını mayınlayan PKK terör örgütü, ayrıca çok ilginç iki karar daha aldı. Buna göre örgüt, harekâta başlayacak Mehmetçiğe karşı ön cephe hattına, zorla silah altına aldığı Arapları sürecek. PKK’nın Afrin’deki elebaşıları, cephenin ardına yerleştirilecek ‘kıdemli’ PKK’lılara ise “İlk hatta cepheden kaçanları vurun” emri verdi. PKK’nın bir başka kalleş planı ise Bülbül ve Raco bölgelerine yerleştirdiği füze ve havan toplarıyla Afrin’deki yerleşim birimlerini vurmak. PKK, vuracağı sivil yerleşim bölgelerinde meydana gelebilecek katliam üzerinden “Türkiye sivilleri öldürüyor” propagandası yaparak uluslararası camiayı etkileme hesapları yapıyor.

DEAŞ’LILAR PKK SAFLARINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonu öncesi militan ihtiyacı yaşayan PKK, diğer örgütlerden de terörist ithal ediyor. ABD’nin Suriye’deki varlık sebebi olan DEAŞ’lılar bugünlerde akın akın PKK saflarına geçiyor. Rakka ve Deyrizor’dan getirilen 400 DEAŞ militanından 120’si bundan sonra PKK için savaşacaklarını ilan ederek PYD üniforması giydi. ABD-PKK ittifakı bölgeye ulaşan DEAŞ’lılardan bir kısmını Der Ballut ve Samankale bölgelerinde Türk tanklarına karşı canlı bomba olarak kullanacak.

HASTANELER BOŞALTILIYOR

Mehmetçik korkusu her yanda hissedilen Afrin’de PKK’lıler, kent merkezindeki iki hastaneyi boşalttı. Bu hastanelerde yatalak tedavi gören 60’dan fazla hasta, cephede yaralanan teröristlere yer açmak amacıyla örgüt yönetiminden gelen talimatla taburcu edildi. PKK, ayrıca cephe hattında 4 ayrı sahra hastanesi kurma kararı aldı.

Yeni Şafak