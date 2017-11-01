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Türkiye o ülkede ilk minareli camiyi yapıyor

Danimarka'nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Roskilde kentinde geçen yıl temeli atılan Roskilde Ayasofya Camisinin inşaatında son aşamaya gelindi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:27
Türkiye o ülkede ilk minareli camiyi yapıyor

Danimarka'nın Roskilde kentinde geçen yıl temeli atılan ve minareleri protestolara konu olan Roskilde Ayasofya Camisinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Başkent Kopenhang'ın 30 kilometre batısındaki kentte inşa edilen caminin temeli, geçen yıl Şubat ayında Türkiye'nin eski Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez, Roskilde Belediye Başkanı Joy Mogensen, Roskilde Katedralı Başbiskoposlu Peter Fischer Möller’inin katılımıyla atılmıştı.

Ülkede, ilk defa iki minareli ve 5 kubbeli bir Türk camisi inşa ediliyor. Yaklaşık 50 bin nüfusu bulunan kentteki caminin yaklaşık 3 bin Müslümana hizmet vermesi tahmin ediliyor.

CAMİNİN MİNARELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Caminin inşaatı hakkında açıklama yapan Roskilde Ayasofya Cami Derneği Başkanı Tuncay Yılmaz, cami inşaatının neredeyse tamamlandığını belirterek, "Kullanım izniyle ilgili birkaç ufak tefek eksik var, onlar da giderilme aşamasında. En kısa zamanda kullanım iznini alıp camiyi ibadete açacağız." dedi.

Caminin iki minareli ve 5 kubbeli olarak tasarlandığını dile getiren Yılmaz, bin 50 metrekarelik kapalı alanı bulunan caminin kapasitesinin yaklaşık bin kişi olduğunu kaydetti.

Caminin minarelerine yönelik protestoları değerlendiren Yılmaz, "Minarelerle ilgili belediye meclisinden imar planı onaylandığında, iki minare ve beş kubbeye izin verildi. Protestolar bu minarelere yönelik. İlerde minarelerden ezan okunacağını ileri sürüyorlar. Ama bizim öyle bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Danimarka yasalarına göre, minareden ezan okunmasına izin verilmiyor. İmamlar, ezanı caminin içerisinde okuyor.

Caminin yapılışı sırasında bazı gruplar, minareleri protesto etmek için çeşitli eylemler yapmıştı. Roskilde Belediye Başkanı Joy Mogensen ve Roskilde Katedrali Başpiskoposu Peter Fischer Möller de protestolardan nasibini almıştı. "Danimarka'nın İslamlaşmasını Durdurun" isimli dernek üyeleri, Temmuz ayında Mogensen ve Möller'in özel mülklerinin önünde yüksek sesle ezan dinleterek, minareleri protesto etmişti. Aynı grup Ağustos ayında Möller’in bir ayini esnasında, katedralde yüksek sesle ezan dinletmişti.

"TÜRKİYE'DEN MADDİ DESTEK ALMADIK"

Yılmaz, Danimarka basınında son günlerde gündeme getirilen, Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı camilerin inşaatının finansmanının Türkiye tarafından yapıldığı iddiaları hakkında da şunları kaydetti:

"Bizim Roskilde’deki caminin finansmanını Türkiye tarafından karşılandığını iddia ediyorlar. Bu doğru değil. Toplanan bağışlarla ve DTDV aracılığıyla kredi alarak bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Binanın resmi sahibi DTDV olduğu için DTDV aracılığıyla kredi almamamız gerekiyordu. Kredi borcunu dernek olarak kendimiz ödüyoruz. Dernek olarak herhangi bir şekilde Türk devletinden maddi anlamda finansal kaynak almadık."

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:27
  1. Danimarka
  2. Danimarka Türk Diyanet Vakfına
  3. Ayasofya Cami Derneği Başkanı
  4. Kopenhag

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