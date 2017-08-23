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Türkiye o bölgeden çekilecek mi?

Türkiye, Irak’taki en önemli askeri mevcudiyeti olan Başika’dan çekilme sinyali verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik Bağdat ziyaretinde Iraklı mevkidaşı Caferi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Iraklı bir gazetecinin “Türkiye, Başika’dan ne zaman çekilecek?” sorusunu yanıtlarken, “Başbakanımız Binali Yıldırım’ın daha önceki Bağdat ziyaretinde açıklandığı gibi Başika’dan çekilme konusuna birlikte karar vereceğiz. Bu konuda özel temsilciler, teknik görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:52
Türkiye o bölgeden çekilecek mi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Başika konusunu açık ve samimi şekilde değerlendirdik. Başika, Irak’ın toprak ve sınır bütünlüğünü tehdit etmek için kurulmadı. Burada Irak’ın öz evlatları DEAŞ’a karşı mücadelede eğitildi, donatıldı. 700 kadar DEAŞ’lı kamptaki mevcudiyetimizce etkisiz hale getirildi.

Başika Kampından çekilme sinyali gibi açıklama

Bu güçler Musal’a da katkı sağladı. Şu anda da Irak yönetiminin görevlerini yerine getiriyor. Başika’nın iç siyasette yarattığı rahatsızlığın farkındayız. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretinde açıklandığı gibi Başika’dan çekilme konusuna birlikte karar vereceğiz. Bu konuda özel temsilciler, teknik görüşmeleri sürdürüyor.”

REFERANDUM KARARI YANLIŞ

Çavuşoğlu bir başka soru üzerine Bağdat’tan sonra gideceği Erbil’de Kürt Bölgesel Yönetimi’ne referandum kararının yanlış olduğunu ve bu karardan vazgeçmelerini söyleyeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu aynı konuda Bağdat ile Erbil arasında talep gelirse yapıcı rol oynamaya hazır oldukları mesajını da verdi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:52
  1. başika
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