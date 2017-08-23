Türkiye o 2 ülkeye rest çekti!

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Alman Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımız hakkındaki açıklamaları akıl tutulmasının ötesine geçmiştir. Gabriel'in ırkçılardan kopya çekerek yaptığı açıklamaların bizim için hükmü yok. Bu seviye artık Almanya'nın sorunudur" dedi.



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.

'KES-YAPIŞTIR SEVİYESİNDE KONUŞMASI İBRETLİKTİR'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına işaret eden Çelik, "Alman Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımız hakkındaki açıklamaları akıl tutulmasının ötesine geçmiştir. Almanya gibi bir devletin Dışişleri Bakanının açıklamalarının bu seviyeye düşmesi Almanya için de düşündürücü olmalıdır. Gabriel Türkiye hakkındaki açıklamalarının gerçek dışı olduğunu en iyi bilecek kişidir. Gabriel orijinal açıklamalar yapmıyor. Aşırı sağdan ve ırkçılardan 'kopya' çekerek konuşuyor. Aşırı sağın, faşistlerin ve İslam karşıtlarının Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza düşmanlık sebeplerini biliyoruz. Alman Dışişleri bakanının aşırı sağ ve ırkçı kesimlerden 'kopya çekerek' sadece 'kes-yapıştır' seviyesinde konuşması ibretliktir.



Türkiye'den yanayız ama Cumhurbaşkanına karşıyız- gibisinden akıl dışı sözlerle siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Yaptıkları şey sadece kendilerinin aşırı sağın dalga boyuna mahkum olduklarının ispatıdır. Eğer insan haklarından bahsedeceklerse göçmenlere yapılan muamele konusunda etrafına bakıp öyle konuşmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bir bütündür. Bu konuları değerlendirmek Gabriel'in haddine düşmez. İç siyasetteki oy kayıplarını Türkiye'ye saldırarak telafi etmeye çalışmaları ters tepecektir. Irkçılardan kopya çekerek oy kazanılmaz. Gabriel'in bize temel değerleri hatırlatması bir ironidir. Tam tersine bu temel değerleri etrafına hatırlatmalıdır. Avrupa Birliği'ne zarar vermek isteyen ırkçılar uzun zamandır -AB diye bir şey yok, Almanya'nın patronajı var- diyorlar. Gabriel Türkiye-AB ilişkilerini sabote etmeye çalışarak ırkçılara 'haklısınız' mesajı veriyor sadece. Gabriel uzun zamandır Türk yargısına talimat vermeye kalkan açıklamalar yapıyor. Şimdi de AB kurumlarına talimat veriyor. Gabriel'in ırkçılardan kopya çekerek yaptığı açıklamaların bizim için hükmü yok. Bu seviye artık Almanya'nın sorunudur" ifadelerini kullandı.



'IRKÇILARIN, FAŞİSTLERİN TÜRKİYE'YE SALDIRMASI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR'

Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Türkiye-Almanya ilişkilerinin tarihsel büyüklüğüne yakışmayan bu seviye artık Almanya için bir sorundur. Yüz yüze konuşmalarda Cumhurbaşkanımıza hayranlıklarını ifade edenler, basın önünde tam tersi konuşmalar yapmayı adet haline getirdiler. Alman Dışişleri Bakanının, göçmen düşmanı ve ırkçı siyasetin sembolü Avusturya Dışişleri Bakanı ile aynı seviyeye geldiği görüldü artık. Avusturya Dışişleri Bakanının bugüne kadar AB değerlerine ve evrensel değerlere uygun tek konuşması olmamıştır. Kurz, en son İtalya'da bir adaya sığınan göçmenlerin bağlantısını kesmek için ada ile ana kara arasındaki ulaşımın kesilmesini önerdi. Buna karşı söz konusu adanın İtalyan belediye başkanı, Kurz'un önerisinin Nazilerin uygulaması ile aynı olduğunu söyledi. Bütün Avrupa'da akıl dışı konuşmakla tanınan Kurz'un Türkiye hakkında konuşması ciddiye alınsa 'tarihin sonu' tezi haklı bir tez olur. Eğer Kurz gibi ırkçıların ve Gabriel gibi ırkçılardan kopya çekerek konuşanların söyledikleri Avrupa politikası olsaydı, o zaman 'tarihin sonu' tezi -Avrupa Birliği'nin sonu- anlamına gelirdi. Irkçıların, faşistlerin ve İslam düşmanlarının Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza saldırması bizim için yok hükmündedir. İnsanlık düşmanlarının değerlerimize saldırması bizim için iftihar kaynağıdır. Değerlerimizi diri tuttuğumuzu gösterir. Bu tartışma bizle ilgili değildir. Temel değerlere düşman olanlarla, onlarla yarışmak için 'kes-yapıştır' yoluyla konuşanlar arasındadır. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz hakkında saygısızca konuşanlar, bu yolla sadece kendi 'sıfatlarını' psikolojik yansıtma yoluyla zikrediyorlar."