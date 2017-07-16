Türkiye Noterler Birliği: 15 Temmuz şehitlerini saygı ile anıyoruz

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı darbeci teröristlerin 15 Temmuz 2016 tarihindeki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, seçilmiş hükümetini ve anayasal düzenini ortadan kaldırmaya yönelik hain girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız önderliğinde halkımızın ve Türk devletinin demokrasiyi koruma yönündeki ortak kararlılığı sayesinde önlenen menfur saldırı sonrası ekonomik ve sosyal hayatın olağan akışında sürmesi milli birlik ve irademizin güçlü bir göstergesidir. Terörist darbe karşısında, siyasi partilerin ve milyonlarca vatandaşımızın ortak demokratik dayanışma ruhunun devam etmesi ülkemiz açısından çok anlamlı ve önemli bir kazanımdır. Bu duruş Türkiye'nin, demokratik değerlerini savunmak için gereken tüm beceri ve olgunluğa sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi” dedi. Demokrasimizi hedef alan ihanet girişimini bir kez daha şiddetle kınadığını dile getiren Başkan Tutar, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin köklü devlet geleneğini, uzun bir tarihe dayalı anayasal düzenimizi ve evrensel insan haklarının korunmasına atfettiğimiz önemi hatırlatan Başkan Tutar, demokrasiye ve milli iradeye karşı yapılan darbe girişimine karşı net ve kararlı bir duruş sergilemenin politik bir tercih olmadığını, demokrasiye inanan herkesin ve her kurumun bu konuda duraksamaya yer bırakmayacak şekilde bir tavır alması gerektiğinin altını çizdi.