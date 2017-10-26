Türkiye net tavır koydu: İptal edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Barzani'nin referandumu dondurma teklifi ile ilgili "Kuzey Irak'ın dondurma adımı önemli ama yetersiz olduğunu" söyledi. Çavuşoğlu, "Referandum tamamen iptal edilmelidir"dedi.

SINIR KAPILARI

"Sınır kapıları da merkezi hükümetin kontrolünde olmadılır" diyen Çavuşoğlu, "Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız" diye konuştu.

Irak Başbakanı İbadi, geçtiğimiz günlerde IKBY Başkanı Mesud Barzani tarafından sunulan "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifine karşı çıktığını açıkladı.İbadi, gayrimeşru referandumun tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.