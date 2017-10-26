Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye net tavır koydu: İptal edilmeli

Barzani'nin referandumu dondurma teklifi ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dondurmak yetmez, Barzani referandumu iptal etmeli" dedi.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:15
Türkiye net tavır koydu: İptal edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behcet Pacolli ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Barzani'nin referandumu dondurma teklifi ile ilgili "Kuzey Irak'ın dondurma adımı önemli ama yetersiz olduğunu" söyledi. Çavuşoğlu, "Referandum tamamen iptal edilmelidir"dedi.

SINIR KAPILARI

 "Sınır kapıları da merkezi hükümetin kontrolünde olmadılır" diyen Çavuşoğlu, "Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa  açarız" diye konuştu.

Irak Başbakanı İbadi, geçtiğimiz günlerde IKBY Başkanı Mesud Barzani tarafından sunulan "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifine karşı çıktığını açıkladı.İbadi, gayrimeşru referandumun tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:15
  1. son dakika
  2. son dakika haberleri
  3. haberler
  • mevlütmevlüt8 sa önce
    bırakın hır-gürüde dalın girin....girmek hakkınız...hakkımız....saf salatasını bırakın...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Samsat kaymakamı açığa alındı
  1. Samsat kaymakamı açığa alındı
  2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
  3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
  4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
  5. AK Parti'de istifa
  6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
  7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
  8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
  9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
  10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
  11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
  12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
  13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
  14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
  15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
  16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
  17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
  18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
  19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
  20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural