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Türkiye NATO'yu dağıtabilir

Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu sürerken, Rus askeri uzman Sivkov, “NATO ülkeleri ile kıyaslanacak olursa, Türkiye en yüksek muharebe hazırlığına sahip ülke. Afrin’de kazanacaklar bunda şüphe yok. Eğer ABD, Kürt devleti kurarsa Türkiye, ABD’nin düşmanı olacak ve hatta NATO’yu dağıtacak” diye konuştu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 02:39
Türkiye NATO'yu dağıtabilir

Türkiye’nin geçtiğimiz cumartesi günü başlattığı Afrin operasyonu sürerken dünya medyası Mehmetçikle ilgili derin analizler yapmaya devam ediyor... Rusya’nın yakın müttefiki konumundaki Türkiye, PKK/PYD’li teröristleri karşısına alarak Zeytin Dalı Operasyonu’na devam ederken eski bir komutan olan Rus askeri uzman Konstantin Sivkov da Türk ordusunu öve öve bitiremedi.

Rusya Füze ve Topçu Akademisi’nden Konstantin Sivkov, Sputnik’e verdiği özel demeçte, “Türkiye, Afrin operasyonunda kolaylıkla başarıya ulaşacaktır. NATO ülkeleri ile kıyaslanacak olursa, Türkiye en yüksek muharebe hazırlığı seviyesine sahip ülke ve muharebeye manevi ve teknik açıdan en üst seviyede hazır durumda. Ayrıca Türk askeri, ülke topraklarında da teröristlerle mücadele anlamında çok önemli bir deneyime sahip. Elbette Türkler Afrin’de galip gelecek. Bu konuda hiçbir soru işareti yok” dedi.

ABD, KUKLA DEVLET İSTİYOR

Rus uzman Sivkov, Suriye topraklarındaki Kürt oluşumların ‘ABD üretimi’ olduğunu da kaydetti. Sivkov’a göre PKK/PYD, Washington’un desteğiyle bağımsız bir devlet kurmayı umduğu için ABD odaklı hareket ederken, Amerika da Kürtler aracılığıyla bu bölgede bir kukla devlet sahibi olmayı amaçlıyor. Bu durumun Türkiye ile sert bir ihtilaf oluşturduğuna dikkat çeken Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer ABD, Kürt devleti kurarsa Türkiye, ABD’nin tam teşekküllü düşmanı olacak ve hatta NATO’yu dağıtacak. Zira Akdeniz’de Rusya’yı bloke eden Türkiye, NATO içinde en önemli konuma sahip ülke.”

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 02:39
  1. ABD
  2. PKK/PYD’li teröristler
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