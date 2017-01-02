Türkiye NATO'nun neredeyse 10 katı mülteci kurtardı!

Suriye’de 5 yıldır süren iç savaştan kaçanların Türkiye üzerinden Yunanistan’a gitmek için kullandığı Ege Denizi büyük dramlara sahne oluyor. Avrupa ülkelerine ulaşmak isterken hayatlarını kaybeden mültecileri engellemek için NATO 2014’ten itibaren Ege’de düzenli donanma bulunduruyor. Kesintisiz olarak hizmet veren filoya 5-8 ülkeden katılım sağlanırken gemi sayısı kimi zaman 10’a kadar çıkıyor. ‘SNMG 2-Standing NATO Maritime Group 2’ adlı filoda Türkiye’den de bir savaş gemisi var. Fakat çok uluslu donanmanın gücü ve kapasitesine rağmen göçmenlerle en büyük mücadeleyi Türkiye’nin verdiği görülüyor.

24 saat gözlem

Suriye’de yaşanan iç çatışmalar ve istikrarsızlıklar nedeniyle ülkelerinden kaçan göçmenleri engellemeye çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Türk Deniz Kuvvetleri de 11 Mart 2016’dan beri destek veriyor. Tuzla sınıfı karakol gemileri Ege Denizi’nde sürekli devriye gezerken, düzensiz göçün yoğun yaşandığı bölgelerde havadan kontroller yapılıyor.



Çanakkale, İzmir ve Dalaman’dan kalkan Deniz Hava Komutanlığı’na bağlı deniz helikopterleri ve uçakları, keşif ve gözetleme yapıyor. Ayrıca Ege Denizi’nin üstü su üstü radarları ve elektro optik kameralar ile taranırken karadan ise 24 saat gözetleme yapılıyor.

Yüzde 95 azaldı

11 Mart’tan beri 16 karakol gemisi ile toplam 11 bin 640 saat seyir, deniz karakol uçakları ve deniz helikopterleri ile toplam 299 uçuş gerçekleştirildi. Toplam 4 bin 955 mülteci tespit edildi, 3 bin 212’si Sahil Güvenlik Komutanlığı’na verildi. 295 gün içinde 42 mülteci hayatını kaybetti. Geçen yıllara göre düzensiz göç olaylarında yüzde 95 azalma gözlemlenirken en büyük rolü Türk güçleri oynadı.

En yoğun trafik şubatta

2016’da toplam 779 düzensiz geçiş yaşandı ve 34 bin 481 kişi yakalandı. Ege Denizi’nde 26 Aralık’a kadar toplam 192 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 150’si donanma gemileri göreve başlamadan önce boğuldu. Mültecileri ölüme sürükleyen 102 organizatör ise yakalandı. 2016 yılının en yoğun mülteci trafiği şubat ayında yaşandı ve 8 bin 111 kişi yakalandı. Nisan, mayıs, haziran ve Temmuz aylarında 102 geçiş denemesi yaşandı. Bu geçiş denemelerinde herhangi bir ölüm yaşanmadı. NATO’ya bağlı çok uluslu SNMG 2 ise sadece 70-75 geçişi engelledi.