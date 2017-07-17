Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 15 Temmuz şehitleri anısına yarıştılar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:04
Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 15 Temmuz şehitleri anısına yarıştılar

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı tamamlandı.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlen yarışlara, üçü kadın 69 sporcu katıldı.

Avrupa Motosiklet Kulübü ve Gönen Belediyesi organizatörlüğünde iki gün süren yarışlarda, sporcuların performansı izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Yarışmalar sonunda MX1 sınıfında Eray Esentürk birinci, İlha Aktaş ikinci, Zacharia Millward Sarıyer üçüncü oldu. MX2 sınıfında Mustafa Çetin birinci, Emircan Şenkalaycı ikinci, Yasin Karaböce üçüncü sırada yer aldı.

MX2 Junior sınıfında Emircan Şenkalaycı birinciliğe ulaşırken, Yasin Karaböce ikinci, Ata Kahvecioğlu ise üçüncü oldu. MX sınıfında Şakir Şenkalaycı birinciliği, Atanas Petrov ikinciliği, Yunus Özyay ise üçüncülüğü elde etti.

85cc sınıfında Kaya Alptürk birinci, Furkan Aykut ikinci, Sarper Üstündağ üçüncü sırada yer aldı. 65cc sınıfında Marin Demir Çeliköz birinci, Yahya Kerem Çimen ikinci, Baran Bulut Kocaman ise üçüncü oldu.

50cc sınıfında yarışı Efe Okur birinci, Egehan Çalhan ikinci ve Mehmet Emre Toktaş üçüncü sırada bitirirken, veteranlar sınıfında ise Ceyhun Kalfalı birinci, Nihat Avcı ikinci, Koray Uysal ise üçüncü sıradan kürsüye çıktı.

Organizasyonda ödülleri Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Dökmen takdim etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:04
  1. Türkiye
  2. Balıkesir
  3. Avrupa
  4. Ege
  5. Ceyhun
  6. Sarıyer
  7. Demir Çelik
  8. Çal
  9. Gönen
  10. Uysal
  11. Mustafa Çetin
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!