Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 15 Temmuz şehitleri anısına yarıştılar

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı tamamlandı.



Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlen yarışlara, üçü kadın 69 sporcu katıldı.

Avrupa Motosiklet Kulübü ve Gönen Belediyesi organizatörlüğünde iki gün süren yarışlarda, sporcuların performansı izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Yarışmalar sonunda MX1 sınıfında Eray Esentürk birinci, İlha Aktaş ikinci, Zacharia Millward Sarıyer üçüncü oldu. MX2 sınıfında Mustafa Çetin birinci, Emircan Şenkalaycı ikinci, Yasin Karaböce üçüncü sırada yer aldı.

MX2 Junior sınıfında Emircan Şenkalaycı birinciliğe ulaşırken, Yasin Karaböce ikinci, Ata Kahvecioğlu ise üçüncü oldu. MX sınıfında Şakir Şenkalaycı birinciliği, Atanas Petrov ikinciliği, Yunus Özyay ise üçüncülüğü elde etti.

85cc sınıfında Kaya Alptürk birinci, Furkan Aykut ikinci, Sarper Üstündağ üçüncü sırada yer aldı. 65cc sınıfında Marin Demir Çeliköz birinci, Yahya Kerem Çimen ikinci, Baran Bulut Kocaman ise üçüncü oldu.

50cc sınıfında yarışı Efe Okur birinci, Egehan Çalhan ikinci ve Mehmet Emre Toktaş üçüncü sırada bitirirken, veteranlar sınıfında ise Ceyhun Kalfalı birinci, Nihat Avcı ikinci, Koray Uysal ise üçüncü sıradan kürsüye çıktı.

Organizasyonda ödülleri Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Dökmen takdim etti.

Kaynak: AA