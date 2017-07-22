Türkiye Mescid-i Aksa için ayakta

ONUR KUZU / İSTANBUL - Terör devleti işgalci İsrail’in Kudüs’te uyguladığı ezan yasağından sonra Mescid-i Aksa’yı da ibadete kapatması, Türkiye’de çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen gösteriler ve basın açıklamalarıyla kınandı. STK’lar öncülüğünde, Edirne’den Kars’a tüm yurtta yapılan basın açıklamaları ve gösteriler, cuma namazı sonrası had safhaya ulaştı. STK temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, ümmedin dik durmazsa zulümlerin son bumayacağına dikkat çekti.

YILDIRIM: İSRAİL’İ KOVACAĞIZ

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, dünyanın her yanında Müslümanların ayağa kalktığını ifade ederek, ”Ebabil kuşları taşlarını siyonistlerin üzerine atıyor, atmaya da devam edecekler. İsrail Mescidi Aksa’ yı yıkacakmış. Müslümanları mescidi aksaya sokmayacakmış, Mescidi Aksa’yı ikiye bölecekmiş. Allah’ın izniyle biz İsrail’i yıkacak o topraklardan kovacağız.”

TURHAN: ŞEHADET YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR

AGD Başkanı Salih Turhan ise, siyonistlerin kardeşlerimizi şehit ederek islam davamızın biteceği hesabını yaptığını ifade ederek, “Şehadet bizim için yeni bir başlangıçtır. Sizin bütün planlarınızı Allah’ın izniyle yırtıp çöp tenekesine atacağız. Neymiş efendim Kudüs’ü başkent ilan edeceklermiş. Bırakın Kudüs’ü biz Tel aviv’i bile İsrail toprağı olarak kabul etmiyoruz. O topraklar Filistin topraklarıdır.” dedi.

BEKİROĞLU: DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYELİM

Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında Cuma çıkışlarından Kudüs’e selam gönderiyoruz” diyen Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu ise, Kudüs’ün insanlığın ortak meselesi olduğunu belirterek, “Kardeşliğimizden, dayanışmamızdan asla vazgeçmeyelim” diye konuştu.

KAAN: SİYONİSTLERİN OYUNUNA GELMEYELİM

MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Beyazıt’ta bu minarelerin altında böyle toplşandıysak inşallah hep birlikte Mescid-i Aksa’nın altında da böyle toplanacağız. Bizler bu davanın peşindeyiz ve hiçbir zaman da bu davamızı bırakmayacağız. Çünkü ahiretimizi kazanmak bu mücadeleyle devam edecektir. İslam barış dinidir. Siyonistlerin oyunlarına gelmeyelim.

EMANET: DİK DURMAZSAK ZULÜMLER SON BULMAZ

TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, “Bugün Türkiye’nin her yerinde camilerin etrafında toplanarak mescidi Aksa’daki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu gösterebilmek için biraraya geldik Biz sesimizi yeterince yükseltmedikçe dik durmadıkça bu zulümler son bulmayacaktır.İlk kıblemizde ezanı yasaklayacak kadar alçalanların karşısında durmak bizim için artık namus borcu olmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize yapılan zulme karşı çıkmak bizim görevimizdir.” diye konuştu.

TATLI: KUDÜS HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA

Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı ise, “Müslümanların ilk kıblesi olan Aksa uzun süredir işgal altında. Filistinli kardeşlerimiz erkek kadın çocuk demeden tüm ümmet adına mücadele veriyorlar. Kudus sadece oradakilerin değil hepimizin sorumluluğu üzerindedir. Biz ölmeden Mescid-i Aksayı hiç kimseye bırakmayacağız ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KIYAMA DURDU

- Eyüp Buluşmaları kapsamında 50 hoca, alim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiri okundu.

- Fatih’in Nesli Eğitim Gençlik Derneği, saat 11.00’de İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi.

- Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) Beyazıt Meydanı’nda cuma namazından ardından “Mescid-i Aksa’ya Sahip Çık” mitini düzenledi.

- Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde İsrail’in uygulamalarını protesto etti. Türkiye’nin dört bir yanında terör devleti protesto edildi.