Türkiye LYS 1.si ve 3.sü Medipol’de tıp okuyacak

ÖSYM tarafından 2017 LYS tercih sonuçları açıklandı. MF3 puan türünde Türkiye Birincisi olan Beyza Gürbüz, Türkiye Üçüncüsü Muhammed Furkan Daşdelen ve MF4’te Türkiye Üçüncüsü, MF3’te ise Türkiye Yedincisi olan Züleyha Seyhan üniversite eğitimi için Medipol Üniversitesi’ni tercih etti. 3 şampiyonun dışında LYS maratonunu yüksek dereceyle tamamlayan yaklaşık 10 öğrenci daha Medipol’de tıp eğitimi alacak. Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, 10 kişilik kontenjanının tamamını LYS’yi ilk 134’te tamamlayan öğrenciler arasından kabul etti.

GÜRBÜZ: ARAŞTIRMA MERKEZLİ BİR ÜNİVERSİTE OLDUĞU İÇİN MEDİPOL’Ü TERCİH ETTİM

Şampiyon öğrencilerden Türkiye Birincisi Beyza Gürbüz, akademik alanda hızlı bir şekilde yol alabilme imkanının tercihlerinde belirleyici olduğunu söyledi ve kendisini araştırma alanında geliştirmek istediğini belirtti. Gürbüz, araştırma merkezli bir üniversite olması ile gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı olanaklarından ötürü Medipol’ü tercih ettiğini kaydetti. Türkiye Üçüncüsü Muhammed Furkan Daşdelen ise en başından beri tıp okumak istediğini, ancak elindeki potansiyeli hakkıyla kullanamamaktan endişe ettiğini söyledi. Türk toplumunun iş garantisi nedeniyle en zeki ve en başarılı öğrencileri tıp okumaya yönlendirdiğinden yakınan Daşdelen, oysa bu gençlerin sadece hekim olmaktansa bilim insanı olarak ülkemize daha faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. MF4’te Türkiye Üçüncüsü, MF3’te ise Türkiye Yedincisi olan Züleyha Seyhan da Medipol’de eğitim gören öğrencilerle yaptığı görüşmelerde hem kendilerine hem de okullarına duydukları güveni hissettiklerini, bunun da Medipol’ü tercih etmesinde etkili olduğunu söyledi. Yurtdışında dil ve staj eğitimleri ile araştırma olanaklarının kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan Seyhan, Medipol’de kendisini gerçekleştireceğine inandığını kaydetti.

İLK YIL ABD’DE DİL EĞİTİMİ ALACAKLAR

Şampiyon öğrenciler; güçlü akademik kadrosu ve modern uygulama hastanelerinin yanı sıra Avrupa’nın en ileri düzey laboratuvarlarına sahip altyapısıyla eğitim veren Medipol’deki tıp eğitimleri öncesinde, Mütevelli Heyet bursuyla gidecekleri ABD’de dil eğitimi alacak. Başarılı öğrenciler, eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde pratik eğitim imkanı elde edebilecek. Öğrenciler; profesyonel bilim insanlarına olduğu kadar Medipol öğrencileri için de eşi bulunmaz fırsatlar sunan ve Türkiye’nin tıbbi-biyolojik araştırmalar alanda en ileri araştırma merkezlerinden biri olan Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi’nde de (REMER) bilimsel çalışmalara katılma fırsatını yakalayacak.