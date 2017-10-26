Türkiye liderliğinde flaş hamle

ÖSO’ya bağlı 37 birlik ve Suriye’deki bazı muhalif güçler, Türkiye’nin gözetiminde tek çatı altında birleşmek için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın ardından birleşen birliklerin adı Suriye Milli Ordusu oldu.

Suriye Geçici Hükümeti (SGH), ÖSO'ya bağlı 37 birlik ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SDMK), Türkiye'nin gözetiminde tek çatı altında birleşmek için anlaşma imzaladı. Kilis'te düzenlendiği öğrenilen toplantıya Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan ile Türk askeri yetkililerinin de katıldığı iddia edildi.

İDLİB'E DESTEK

Edinilen bilgiye SGH, ÖSO ve SMDK bundan sonra DEAŞ'tan geri alınarak temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde ortak hareket etme ve birlikte yaşama kararı aldı. İmzalanan bildiride ise bölgenin yeniden yapılanması için hizipçiliğe son vererek ortak çaba gösterileceği ve bölgeyi karıştırmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğinin altı çizildi. Birleşen gruplar, Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur ve güven ortamının başta İdlib olmak üzere tüm Suriye'de sağlanması için mücadele edeceklerini vurguladı.

SINIR KAPILARI SGH'YE...

Katılan her birlik komutanının imzası bulunan anlaşmaya göre, Fırat Kalkanı bölgesindeki sınır kapıların idaresi SGH'ye bırakılacak. Sınır kapılarından elde edilen gelir SGH'nin oluşturacağı hazinede toplanacak. Toplanan gelirler ise yerel yönetimler ve oluşturulacak orduya adil şekilde dağıtılacak. Anlaşmaya göre ÖSO adı altında faaliyet gösteren askeri gruplardan "Suriye Milli Ordusu" adında yeni bir düzenli ordu kurulacak. İki aşamalı Suriye Milli Ordusu'nun kuruluşu için ilk etapta 3 kolordu oluşturulacak. Gruplar Ulusal Ordu, Sultan Murad ve Şam Cephesi birliklerinin altında örgütlenecek.

SİLAHLAR SGH'YE TESLİM EDİLECEK

Suriye Milli Ordusu'nun tesis edilmesinden bir ay sonra ise ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada ilk olarak tüm askeri gruplar silah, askeri teçhizat, araç ve karargahlarını Suriye Geçici Hükümeti'nin oluşturacağı Savunma Bakanlığı'na devredecek. Bu karara uymayan gruplara ise cezai işlem ve yaptırım uygulanacak.

3 KOLORDU 3 TUGAY

Silahlar, teçhizat ve araçların tesliminin ardından geçilecek ikinci etapta ise tüm askeri gruplar önceki isimlerinden arınmış olarak Suriye Milli Ordusu'nun çatısı altında kurulan 3 kolorduda toplanacak. Her bir kolordunun altında 3'er tugay bulunacak. Her bir tugayın altında ise 3'er tabur kurulacak. SGH'nin oluşturacağı Savunma Bakanlığı, düzenli ordunun kuruluş ve idare aşamalarını yönetecek.