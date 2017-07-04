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Türkiye Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı. Dışişleri tarafından yapılan açıklamada "Bu deneme de öncekiler gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:02
Türkiye Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımının kınandığı, bu denemenin de öncekiler gibi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalini teşkil ettiği belirtildi.

Süreklilik arz eden bu fırlatmaların, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülükleri ile davranış normlarına uymamaktaki ısrarcı tutumunun açık göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarındaki çağrılara uyması ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durması gerektiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve bunun başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. Denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 09.40'ta Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattığı duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:02
  1. Türkiye
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Güney Kore
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Dışişleri Bakanlığı
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