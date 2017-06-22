"Türkiye, Kürdistan referandumuna saygı duymalı"
Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud Barzani’nin başdanışmanı Hemin Hawrami, ‘bağımsızlık referandumu’nda kararlı olduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Kürtlerin bu meşru isteklerini anlamalarını bekliyoruz” dedi.22 Haziran 2017 Perşembe 21:23
Başdanışman şöyle devam etti: “25 Eylül’de bu referandumu yapacağız. Bu referandumu yapmak konusunda geri adım atmayacağız. Bu doğal ve meşru bir haktır. Referandumdan hemen sonra da Bağdat’taki ortaklarımızla bu referandumun sonucunun nasıl uygulanabileceği konusunda ciddi müzakerelere başlayacağız. Bizler bu bölgede Türkiye’nin, İran’ın ya da bölgedeki başka ülkelerin güvenliği için bir tehdit olmadığımızı kanıtladık. Bağımsız bir Kürdistan bölge istikrarı ve güvenliği için çok daha işlevsel adımlar atabilecektir.”
Hawrami, Ankara’nın referanduma saygı göstermesi gerektiğini söylerken, “Biz demokratik hakkımızı uyguluyoruz. Türkiye’deki insanlar nasıl anayasa reformu için oy kullanıyorsa biz de demokratik hakkımızı kullanarak bölgedeki insanların ne istediğini görmek istiyoruz” dedi.
KBY, geçen haftalarda 25 Eylül’de referanduma gideceğini açıklamıştı.Türkiye ve Bağdat hükümeti bu karara karşı çıkmıştı.