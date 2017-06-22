İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Türkiye, Kürdistan referandumuna saygı duymalı"

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud Barzani’nin başdanışmanı Hemin Hawrami, ‘bağımsızlık referandumu’nda kararlı olduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin ve diğer ülkelerin Kürtlerin bu meşru isteklerini anlamalarını bekliyoruz” dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 21:23
"Türkiye, Kürdistan referandumuna saygı duymalı"

Başdanışman şöyle devam etti: “25 Eylül’de bu referandumu yapacağız. Bu referandumu yapmak konusunda geri adım atmayacağız. Bu doğal ve meşru bir haktır. Referandumdan hemen sonra da Bağdat’taki ortaklarımızla bu referandumun sonucunun nasıl uygulanabileceği konusunda ciddi müzakerelere başlayacağız. Bizler bu bölgede Türkiye’nin, İran’ın ya da bölgedeki başka ülkelerin güvenliği için bir tehdit olmadığımızı kanıtladık. Bağımsız bir Kürdistan bölge istikrarı ve güvenliği için çok daha işlevsel adımlar atabilecektir.” 

Hawrami, Ankara’nın referanduma saygı göstermesi gerektiğini söylerken, “Biz demokratik hakkımızı uyguluyoruz. Türkiye’deki insanlar nasıl anayasa reformu için oy kullanıyorsa biz de demokratik hakkımızı kullanarak bölgedeki insanların ne istediğini görmek istiyoruz” dedi.

KBY, geçen haftalarda 25 Eylül’de referanduma gideceğini açıklamıştı.Türkiye ve Bağdat hükümeti bu karara karşı çıkmıştı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 21:23
  1. BAĞDAT
  2. TÜRKİYE
  3. Kürdistan Bölgesel Yönetimi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar'a giden Mehmetçiğe yeni kamuflaj
    1. Katar'a giden Mehmetçiğe yeni kamuflaj
    2. Bir yanda Terörist PKK, bir yanda TSK...
    3. Amerika’da şehit edilen Müslüman kızın..
    4. 'Satıcı değil içiciyim' diyen 'Enayi'..
    5. PKK'ya Bombalı araç saldırı düzenlendi
    6. 'Bu yarışmanın kaybedeni yok'
    7. Uyuşturucu raporu yayınladı ama.....
    8. Hamilelikte oruç tutamayan sonradan..
    9. Terör örgütü DEAŞ, Kerkük yoluna..
    10. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit..
    11. Ramazan orucunu kaza eden kimse..
    12. ABD'den bir katliam daha
    13. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası Pepe
    14. ABD'nin bu millet için istediği bu!..
    15. Şeytan beş şey yüzünden ebedi..
    16. Muhalifler Dera'da ilerliyor
    17. "Telsiz konuşmalarını dinliyoruz,..
    18. Hamas'tan İsrail'e resimli mesaj
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Toplu mezar keşfedildi! Çığlık atan..
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak
    Katar'ın Doğalgazlarını Türkler taşıyacak
    Taht bu sabah gitti… Şok fotoğraflar az önce geldi!
    Taht bu sabah gitti… Şok fotoğraflar az önce geldi!
    'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı
    'Ulaşım devi Ulusoy iflas etti' haberleri yalanlandı