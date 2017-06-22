"Türkiye, Kürdistan referandumuna saygı duymalı"

Başdanışman şöyle devam etti: “25 Eylül’de bu referandumu yapacağız. Bu referandumu yapmak konusunda geri adım atmayacağız. Bu doğal ve meşru bir haktır. Referandumdan hemen sonra da Bağdat’taki ortaklarımızla bu referandumun sonucunun nasıl uygulanabileceği konusunda ciddi müzakerelere başlayacağız. Bizler bu bölgede Türkiye’nin, İran’ın ya da bölgedeki başka ülkelerin güvenliği için bir tehdit olmadığımızı kanıtladık. Bağımsız bir Kürdistan bölge istikrarı ve güvenliği için çok daha işlevsel adımlar atabilecektir.”



Hawrami, Ankara’nın referanduma saygı göstermesi gerektiğini söylerken, “Biz demokratik hakkımızı uyguluyoruz. Türkiye’deki insanlar nasıl anayasa reformu için oy kullanıyorsa biz de demokratik hakkımızı kullanarak bölgedeki insanların ne istediğini görmek istiyoruz” dedi.



KBY, geçen haftalarda 25 Eylül’de referanduma gideceğini açıklamıştı.Türkiye ve Bağdat hükümeti bu karara karşı çıkmıştı.