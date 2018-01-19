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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda, çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.

19 Ocak 2018 Cuma 15:28
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, son 16 turunda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor

Atiker Konyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe

Kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra muhtemel yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor karşılaşmasının galibiyle Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının galibi karşılaşacak. Beşiktaş-Gençlerbirliği

karşılaşmasının galibiyle Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının galibi yarı finalde karşılaşacaklar.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 15:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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