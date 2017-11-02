Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekimi yapıldı

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER:

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

Galatasaray - Sivas Belediyespor

Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa - Boluspor

Adanaspor - Bursaspor

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor

Kayserispor - Eyüpspor

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği

Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir

Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Sivasspor - Bucaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor

Ankara Demirspor - Akhisarspor

Beşiktaş - Manisaspor

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.