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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:46
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekimi yapıldı

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER:

Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Sivasspor - Bucaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
Ankara Demirspor - Akhisarspor
Beşiktaş - Manisaspor

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:46
  1. Türkiye Kupası
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