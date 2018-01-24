Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı.24 Ocak 2018 Çarşamba 14:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
ZTK ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR
30.01.2018 Salı
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği
31.01.2018 Çarşamba
18.30 Akhisarspor-Kayserispor
20.30 Giresunspor-Fenerbahçe
01.02.2018 Perşembe
20.30 Konyaspor-Galatasaray
ZTK ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR
06.02.2018 Salı
20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş
07.02.2018 Çarşamba
18.30 Kayserispor-Akhisarspor
20.30 Fenerbahçe-Giresunspor
08.02.2018 Perşembe
20.30 Galatasaray-Konyaspor
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR galibi | KONYASPOR - GALATASARAY galibi
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ galibi | GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE galibi
Çeyrek final etabının ilk maçları 30-31 Ocak ve 1 Şubat'ta, ikinci maçlar ise 6-7-8 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart'ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan'da oynanacak.