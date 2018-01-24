Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

ZTK ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR

30.01.2018 Salı

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği

31.01.2018 Çarşamba

18.30 Akhisarspor-Kayserispor

20.30 Giresunspor-Fenerbahçe

01.02.2018 Perşembe

20.30 Konyaspor-Galatasaray

ZTK ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR

06.02.2018 Salı

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş

07.02.2018 Çarşamba

18.30 Kayserispor-Akhisarspor

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor

08.02.2018 Perşembe

20.30 Galatasaray-Konyaspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR galibi | KONYASPOR - GALATASARAY galibi

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ galibi | GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE galibi

Çeyrek final etabının ilk maçları 30-31 Ocak ve 1 Şubat'ta, ikinci maçlar ise 6-7-8 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart'ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan'da oynanacak.