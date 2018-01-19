Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Eşleşmeler bugün yapılacak.19 Ocak 2018 Cuma 09:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri, 19 Ocak Cuma günü(bugün) 15:00'da yapılacak kura ile belli olacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Akhisarspor kuraya seri başı olarak girecekken, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Giresunspor ie seri başı olmayan takımlar arasında yer alacak.
Türkiye Kupası'nın statüsüne göre, geçen sezonu üst sırada bitiren takımlar, seri başı olma hakkını elde ediyor.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Akhisarspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Gençlerbirliği
A.Konyaspor
Kayserispor
Giresunspor