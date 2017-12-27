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Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e şok!

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçındaTFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:13
Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e şok!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, kupada sürpriz yaptı. Lacivert turunculular, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

14. dakikada Dialiba'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Giresunspor, 65'te Maurice Dale ile farkı ikiye çıkardı. 72'de bir de penaltı kazanan Karadeniz ekibi, Korkishko'yla 3-0'ı yakaladı. Başakşehir'in tek sayısı ise 75'te Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Bu maçın rövanşı 16 Ocak'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 3-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Erkan Akbulut

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 86 Mehmet Akyüz), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 79 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 88 Oğuzhan Öztürk), Dale

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar (Dk. 82 Attamah), Da Costa, Egemen Korkmaz, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir (Dk. 66 Gökhan İnler), Hakan Özmert, Tunay Torun, İrfan Can Kahveci, Krem Frei, Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 14 Dialiba, Dk. 65 Mert Günok (kendi kalesine), Dk. 72 Korkishko (penaltıdan) (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 75 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 25 Caner Arıcı, Dk. 74 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor) Dk. 31 Hakan Özmert, Dk. 74 Egemen Korkmaz, Dk. 90+3 Tunay Torun (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Korkishko'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas gerisinde yükselen Dialiba kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dodo önündeki oyuncuları çalımlayarak altıpas içerisinde şutunu attı ancak top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Maçın ilk yarısı Akın Çorap Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

65. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Caner Arıcı'nın sağdan ortasında Dale yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Mert Günok'un sırtına çarparak filelere gitti: 2-0

70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Korkishko'ya Uğur Uçar'ın yaptığı müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada penaltı atışını kullanan Korkishko, takımını 3-0 öne geçirdi.

75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'e düşürdü. İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışında kafayla topa dokunan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dodo pasını Oğuzhan Öztürk'e aktırdı. Oğuzhan'ın vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:13
  1. giresunspor
  2. başakşehir
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