Türkiye Kupası'nda 2. tur kuraları çekildi
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:26
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş, genel sekreter vekili Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp yetkilileri katıldı.
29-30 AĞUSTOS TARİHİNDE OYNANACAK
Kupada 1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 45 olmak üzere toplam 66 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminde konuşan Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk defa amatör kulüplerin de katılımıyla yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"TFF çeşitli konularda hep konuşuluyor ama kamuoyunda federasyonun yaptığı çok değerli işler es geçiliyor. Bunlardan bir tanesi de Ziraat Türkiye Kupası'nın Cumhuriyet tarihinde ilk defa amatör kulüplerin de katılımıyla yapılmasıdır. Dün oynanan maçların 5'inde canlı yayın vardı. Büyük bir teveccüh gördü. İlk defa içinde amatör takımların olduğu 5 Ziraat Türkiye Kupası maçı naklen yayınlandı. Çok da büyük bir katılım oldu. Türk futbolu adına amatörler ile profesyonellerin buluşması ikinci bir kazanım. Naklen yayınların amatör sporlara girmesi de çok önemli. TFF Yönetim Kurulu olarak kazanımları büyütmeye çalıştığımızı herkesin bilmesini istiyorum."
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:
Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor
Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor
Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor
Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor
Düzcespor-Kocaelispor
Edirnespor-Dardanelspor
Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor
Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor
Karacabey Birlikspor-Altınova Belediyespor
Tire 1922-Turgutluspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003
Muğlaspor-Aydınspor 1923
Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor
Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor
Sinopspor-Erbaaspor
Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor
Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor Gençlik
68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor
Payasspor-Kırıkhanspor
Osmaniyespor-Erzin Belediyespor
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor
Ofspor-Yomraspor
1461 Trabzon-Arsinspor
Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor
12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor
Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor
Kars 36-Muşspor
Ağrı 1970-Van Büyükşehir Belediyespor
Siirt İl Özel İdare-Batman Petrolspor
Cizrespor-Yüksekova Belediyespor