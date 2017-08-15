Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye Kupası'nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Futbolda Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

15 Ağustos 2017 Salı 16:07
Türkiye Kupası'nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri, TFF İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.

Kupada 1. tur müsabakaları, 33'ü amatör 42 takımın katılımıyla, 22 Ağustos Salı günü tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken ekiplerin sahalarında oynanacak.

Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 21 takım 2. tur müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. İkinci tur karşılaşmaları ise 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

- Maç programı

Türkiye Kupası 1. turunda tamamı 22 Ağustos Salı günü oynanacak 1. tur maç programı şöyle:

Iğdır Arasspor-Kars 36 (Merkez Semt Karaağaç)

Artvin Hopaspor-Serhat Ardahanspor (Hopa İlçe)

Mardin 47-Siirt İl Özel İdare (21 Kasım Şehir)

Yüksekova Belediyespor-Tatvan Gençlerbirliği (Yüksekova İlçe)

Muşspor-Dersimspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Ağrı 1970-62 Pertekspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

Arsinspor-Yeni Orduspor (Arsin İlçe)

Modafenspor-Edirnespor (Alemdağ)

Ergene Velimeşespor-Erokspor (Stadı henüz belirlenmedi)

Altınova Belediyespor-Bozüyük VitrA Spor (Hersekzade Ahmetpaşa)

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kütahyaspor (Tavşanlı Ada)

Turgutluspor-UTAŞ Uşakspor (Turgutlu 7 Eylül)

Isparta Davrazspor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Isparta Atatürk)

Bartınspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Bartın Atatürk)

MKE Kırıkkalespor-Yozgatspor 1959 (Fikret Karabudak)

Yeni Altındağ Belediyespor-1074 Çankırıspor (Stadı henüz belirlenmedi)

Yeşil Kırşehirspor-68 Aksaray Belediyespor (Kırşehir Ahi)

Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik (Kemal Kaynaş)

Sinopspor-Yeni Amasyaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Osmaniyespor-Adıyaman 1954(Stadı henüz belirlenmedi)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:07
  1. TÜRKİYE KUPASI Haberleri
  2. TÜRKİYE KUPASI
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
    1. Bağdat'ta bombalı saldırı: 1 ölü 2..
    2. Tuncay Özkan tehdit etti:..
    3. Macron'dan Erdoğan'a telefon!
    4. Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakana..
    5. Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta!..
    6. Duruşmada FETÖ elebaşına sahip çıktı!
    7. Rusya'dan 'dünya savaşı' açıklaması
    8. 27 yıl sonra bir ilk yaşandı!
    9. DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında
    10. Şehir Hatları'ndan ek seferler
    11. Robinho'dan Çaykur Rizespor açıklaması
    12. Marmaris'te tatilciler yunusları..
    13. CHP Milletvekili Akaydın hakkında..
    14. Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif..
    15. Yumurta üretimini yasakladılar
    16. İş kurmak isteyenler dikkat! O kurum..
    17. Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı..
    18. İstanbul'da taşıma ücretleri belli..
    19. Aranan isimler enselendi!
    20. Yalova’da dürüstlüğü sayesinde iş..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'