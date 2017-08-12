Türkiye korkusu Amerika'ya bunu da yaptırdı!

Rakka çevresinin DEAŞ’tan PKK’ya devir teslim töreninin bitmesi sonrası buradaki teröristler ‘Afrin’e’ yönlendiriliyor.

PKK/PYD’lilere uzun bir süredir Suriye kuzeyinde destek veren ‘komünist’ örgütler de CIA’nın acil emriyle soluğu Afrin’de alıyor.

Başta DHKP-C ve MLKP olmak üzere Türkiye’ye karşı Pentagon-PKK’nın safında birleşen terör örgütleri, Afrin tahkimatına hız verdi. Kendilerini ‘DHKP-C Özel Kuvveti’ ya da ‘Acilciler Özel Kuvveti’ olarak tanımlayan terör grupları, hem Afrin’i muhaliflere karşı savunmak hem de sözde el-Kaide tehlikesine karşı İdlib’e saldırmak üzere Pentagon’dan emir bekliyor. 2016 yılının mart ayında muhaliflerin nokta operasyonuyla öldürülen ve ‘aslında hayatta olduğu’ yönünde iddialara rağmen o günden buyana ‘canlı görüntü’ veremeyen Mihrac Ural’ın örgütü Mukaveme-i Surî de (Acilciler/THKP-C), sözde Afrin kantonunun savunması için bölgeye bine yakın terörist yolladı.

ANKARA-MOSKOVA İTTİFAKI WASHINGTON’U KORKUTTU

Terör koridoru planını sıcak tutan ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fırat Kalkanı ile soktuğumuz hançeri genişleteceğiz” açıklaması sonrası İdlib’e saldırı hazırlıklarına hız verdi. Son bir haftadır İdlib semalarında ABD uçak ve İHA’ları sürekli istihbarat topluyor. ABD’nin son hamlelerinde, Türkiye ve Rusya’nın Afrin operasyonu konusunda anlaştığı düşüncesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle Reyhanlı’ya artan sevkiyat ve askeri yığınağını yakından izleyen Pentagon, Türkiye ile Rusya’nın Astana’da ‘çatışmasızlık bölgesi’ ilan ettiği İdlib’i karıştırmak için her yolu deniyor. Sadece Suriye’deki durum değil, halen S-400 alımı başta olmak üzere Ankara’nın Moskova ile yürüttüğü her işbirliği, Washington’u rahatsız ediyor.