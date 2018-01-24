Türkiye Kerkük’e kadar gidecek

Geçtiğimiz haftaya kadar meydan okuyan ve “Türkiye’yi bekliyoruz. Afrin’den çıkamazlar” diyen terör örgütü çabuk pes etti...Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’deki teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken ağır darbe alan PKK/PYD için ilk yardım çağrısını, terörist başı Müslim">Salih Müslim yaptı.



Askeri birliklerin ve ÖSO’nun kısa sürede büyük bir ilerleme kaydetmesi, teröristleri korkutmaya başladı. Euronews’e konuşan terörist başı Müslim">Salih Müslim, uluslararası güçlere ve hamisi Amerika’ya seslendi ve “Türkiye’yi durdurun” ifadelerini kullandı.



Terörist örgütün sözde yöneticisi “Rusya her şeyi Türkiye’ye bıraktı” diyerek, “Kurtulmamız için başta Amerika ve uluslararası güçlerin devreye girmesi gerekiyor. Yaşananları görüp muhakkak bir şeyler yapması gerekiyor” ifadelerini kullanıp çaresizliklerini dile getirdi.



Afrin’i kaybetme korkusu saran Müslim, Türkiye’yi sömürgeci bir devlet gibi gösterme çabasına da girerek “Türkiye girdiği hiçbir yerden çekilmedi. Kılık değiştirebilir ama oradan çıkmaz. Erdoğan, Misak-ı Milli’den bahsediyor. Öyle görülüyor ki Musul’a, Kerkük’e kadar gidecekler. Uluslararası güçler mutlaka devreye girmeli” dedi.