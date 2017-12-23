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Türkiye, Kerim bebeğe ulaştı

Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikayesinin dünyaya duyurulmasının ardından Türk Kızılayı ekipleri, Kerim bebeğe ulaştı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 02:13
Türkiye, Kerim bebeğe ulaştı

Türk Kızılayı ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebekle ailesine ulaştı.

Kerim bebeğin Anadolu Ajansı (AA) tarafından dünyaya duyurulan ve geniş yankı uyandıran hikayesi, Türk Kızılayı ekiplerini de harekete geçirdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından, "Bebeğe arkadaşlarımız ulaştı ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Düşeni kaldıracağız, acıları azaltacağız, insan kalacağız. Kerim bebek kirli bombaların yaraladığı gözüyle, kalp gözü kör olmuş insanlığı uyandırıyor. 400 bin insan 5 yıldır muhasara altında ve insanlık bu gerçekliği Kerim'in masumiyeti olmasa görmeyecek. Sivil insanları açlığa mahkum etmek savaş suçudur." paylaşımında bulundu.

Kınık, paylaşımında Türk Kızılayı ekiplerinin Kerim bebekle buluştuğu anların fotoğraflarına da yer verdi.

Kınık, Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına da destek veren bir paylaşımda bulundu.

Kerim bebeğin hikayesinin ilk defa AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından sosyal medya takipçileri, Kerim bebekle dayanışma kampanyasına büyük destek verdi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verenler arasında yer aldı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 02:13
  1. Doğu Guta
  2. Türk Kızılayı ekipleri
  3. Beşşar Esed rejimi
  • TcTc15 sa önce
    Allah herşeyi hakkıyla gören ve bilendir. Ey ülkedeki israilabdhdpkkchp müşterek zihniyetliler, bu bebeğin uğradığı zulümde sizlerin payı yok sanmayın. O sebinin günahı sizleride tutacak. Kaçış var sanmayın. O gün yakındır inşallah.
  • KardeşliKKardeşliK22 sa önce
    Allah'ım mazlumlara yardım et :(
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