Türkiye Katar'a o zırhlı araçları gönderdi

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz günlerde TBMM'de alınan kararla Türkiye, Katar'a ilk etapta 23 Türk askerinin 5 zırhlı araç gönderdi.

Katar'a gönderilen 5 Zırhlı araç ACV-300'ler bulunuyor. Peki ACV-300 ler neden seçildi özellikleri neler?

ACV-300 Türk savunma sanayi firması olan FNSS tarafından geliştirilmiş hem zırhlı savaş aracı hem de zırhlı personel taşıyıcı olarak kullanılan bir paletli zırhlı savaş aracı ailesinden

ACV adını İngilizce Armored Combat Vehicle'ın Türkçe'si Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA) kelimelerinin kısaltılmasından almaktadır. ACV-300 yapımında Amerikan yapımı Geliştirilmiş Piyade Savaş Aracı temel alınmıştır.

Malezya Ordusu 2000 yılında farklı modellerde 211 adet ACV-300 sipariş etmiş ve hepsi teslim edilmiştir.

14 Ton ağırlığındaki araçta 7.62mm makineli tüfek bulunuyor

Araçta aynı zaman'da keskin nişancı kulesi bulunuyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr