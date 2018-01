Türkiye Katar ordusu için yaptı

Konya'da 36 yıldır profesyonel mutfak malzemeleri imalatı yapan Konya Isı, Katar ordusunun ihtiyacı için 10 mobil mutfak tırı üretti.

Merkez Selçuklu ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, 13 bin metrekarelik fabrikasında 110 işçiyle restoranlar ve büyük işletmeler için profesyonel mutfak malzemeleri üretiyor.

Kurulduğu 1982 yılından bu yana profesyonel mutfak malzemeleri imal eden firma, aynı zamanda mobil mutfak tırı da üretiyor.

Firma, içinde 10 gün boyunca yetecek LPG, jeneratör, birer tonluk temiz ve kirli su tankının yanı sıra fırın ve soğutma dolabının bulunduğu mobil mutfak tırlarını Katar'a ihraç ediyor.

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Kalyon, yaptığı açıklamada, 2004 yılında dış pazara açıldıklarını söyledi.

Katar ordusu kullanacak

Katar'a sahradaki askerlerin kullanması için 10 adet mobil mutfak tırı sattıklarını belirten Kalyon, şöyle konuştu:

"Katarlı yetkililer önce bizden numune istedi. Biz de daha önce Türk Kızılayına yaptığımız tırlardan örnek gösterdik, beğendiler. Yaptığımız numune de istedikleri gibi olunca ordularında kullanmak için 10 tane sipariş verdiler. Çöldeki askerlerin yemek ihtiyacını karşılamak için satın aldılar. Yapımını yaklaşık 2 ayda tamamladık. Tırın içinde bir mutfakta ihtiyaç duyulan tüm ürünler var. Yani oda, kiler, ocak, mikser, fırın ve bulaşıkhane hepsi mevcut. Yaklaşık 10 gün boyunca herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan istenilen yerde kullanılabiliyor."

Mobil mutfak tırının maliyeti 200 bin avro

Maliyetin tırın içine yerleştirilen ürünlere göre değişebildiğine dikkati çeken Kalyon, "Bu 10 tırın tüm aksamlarını tamamen biz yaptık. Şu an ürettiğimiz ve Katar'a ihraç ettiğimiz tırın her biri, çekicisi hariç 200 bin avrodur. Tırlar birkaç gün içerisinde teslim edilmiş olacak. İnşallah bu yıl katılacağımız fuarları da dikkate alırsak, her yıl 70 tane mobil mutfak tırını ihraç eder hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.