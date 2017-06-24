İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye-Katar arasında dev anlaşma! Ülkeye para akacak

MÜSİAD Başkanı Kaan, bayramdan sonra geniş bir heyetle Katar'a gitme kararını açıklarken, Türkiye ile Katar'ın ticaret hacminin 5 milyar doları aşabileceğini söyledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 14:47
Türkiye-Katar arasında dev anlaşma! Ülkeye para akacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Katar'ın başkenti Doha'da Körfez ülkeleriyle yaşanan kriz ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katarla ilişkilerin ilerletilmesi amacıyla iki yıl önce savunma sanayi fuarı düzenlendiğini hatırlatan Kaan, "Son yaşadığımız krizle ilgili olarak ise MÜSİAD olarak AA aracılığı ile basın açıklaması yaptık ve Müslüman ülkelerin bu oyuna gelmemesi gerektiğini ifade ettik. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın parçalanmayın buyruluyor. Bizler de siz kardeşsiniz kardeşler birbirlerine küs ve düşman olmaz dedik. İslam ülkelerinin birbirlerinin terörizmi destekleyen ülke olarak ifade etmelerinin yanlış olduğunu ve Katar'ın yanında olduğumuzu duyurduk" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'ndan sonra daha geniş heyetlerle tekrar Katar'a gelme planlarını belirten Kaan, diğer Körfez ülkelerine de heyetler göndererek birlik ve beraberlik çağrısı yapacaklarına dikkati çekti.

''5 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR''

MÜSİAD Başkanı Kaan, Katar'da gıda ve inşaat başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapılabileceğine de işaret ederek, ilerleyen yıllarda Türkiye ile Katar'ın ticaret hacminin 5 milyar doları aşabileceğini vurguladı. 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:47
  1. Türkiye
  2. Katar
  3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enis Berberoğlu özel izinle dışarı çıkarıldı!
    1. Enis Berberoğlu özel izinle dışarı..
    2. Türkiye'ye giren 5 canlı bomba yakalandı
    3. ''Bağdadi'nin DEAŞ üzerinde hiçbir..
    4. Rus hackerlar, o ülkenin şifrelerini..
    5. Tam bir katliam! Ölü sayısı 63'e..
    6. Sapkın yürüyüşe geçit yok!
    7. Son söz Erdoğan'daydı! Teker teker..
    8. Rus yetkili: Türkiye kolayca zayıflamaz
    9. PKK o kenti Esed rejimine mi verecek?
    10. Bu nasıl insan? 9 yaşındaki kıza...
    11. 7 terörist etkisiz hale getirildi
    12. Hırvatistan'ın İslam köyleri: Adı..
    13. Muhaysini: 'Terörist' kelimesini..
    14. ABD'den Barzani'yi şoke eden haber!
    15. ABD'den Mesut Barzani'ye kötü haber!
    16. Halep'te Ramazan ayında 50'den fazla..
    17. Türkiye-Katar arasında dev anlaşma!..
    18. Enis Berberoğlu davasında flaş..
    19. ABD, Türkiye'ye masala devam ediyor
    20. Galatasaray'a transfer müjdesi! Seve..
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...