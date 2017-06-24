Türkiye-Katar arasında dev anlaşma! Ülkeye para akacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Katar'ın başkenti Doha'da Körfez ülkeleriyle yaşanan kriz ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katarla ilişkilerin ilerletilmesi amacıyla iki yıl önce savunma sanayi fuarı düzenlendiğini hatırlatan Kaan, "Son yaşadığımız krizle ilgili olarak ise MÜSİAD olarak AA aracılığı ile basın açıklaması yaptık ve Müslüman ülkelerin bu oyuna gelmemesi gerektiğini ifade ettik. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın parçalanmayın buyruluyor. Bizler de siz kardeşsiniz kardeşler birbirlerine küs ve düşman olmaz dedik. İslam ülkelerinin birbirlerinin terörizmi destekleyen ülke olarak ifade etmelerinin yanlış olduğunu ve Katar'ın yanında olduğumuzu duyurduk" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'ndan sonra daha geniş heyetlerle tekrar Katar'a gelme planlarını belirten Kaan, diğer Körfez ülkelerine de heyetler göndererek birlik ve beraberlik çağrısı yapacaklarına dikkati çekti.

''5 MİLYAR DOLARI AŞABİLİR''

MÜSİAD Başkanı Kaan, Katar'da gıda ve inşaat başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapılabileceğine de işaret ederek, ilerleyen yıllarda Türkiye ile Katar'ın ticaret hacminin 5 milyar doları aşabileceğini vurguladı.