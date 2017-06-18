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Türkiye karşıtı alçak FETÖ'nün paralı adamı çıktı

FETÖ'nün ABD'de Büyükelçilik önünde yaşanan olayda Türkiye'ye yönelik en sert açıklamaları yapan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce'a binlerce dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

18 Haziran 2017 Pazar 12:44
Türkiye karşıtı alçak FETÖ'nün paralı adamı çıktı

Türkiye'ye düşmanlıklarını her platformda sürdüren FETÖ'cülerin, Türkiye karşıtı yabancı siyasetçilerle kurduğu bağlar, Washington'daki Türk Büyükelçiliği Konutu önünde yaşanan olayla bir kez daha gözler önüne serildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında büyükelçilik önünde meydana gelen kavgada PKK yanlısı slogan atan grubu savunan ABD'li vekil Ed Royce, Türkiye hakkındaki fikirlerini FETÖ'cülerden almaları dikkat çekti. FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinden Süleyman Turhanoğulları, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Ed Royce ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan "Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri" etiketiyle paylaştı. Estopinan Group adlı FETÖ bağlantılı politik danışmanlık kuruluşu, Twitter'dan paylaştıkları fotoğrafı "Royce ile dünya meselelerini konuştuk" yorumuyla paylaştı.

BİNLERCE DOLAR BAĞIŞ

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Rumi Forum ve Dinler Arası Diyalog Enstitüsü gibi FETÖ kurumlarının çalışanları, Ed Royce'un seçim kampanyalarına binlerce dolar bağışta bulundu. Yine Rumi Forum, Ed Royce'un ekibinden siyasetçileri Türkiye'de ağırladı. Buna karşılık özellikle sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için çaba sarfeden Ed Royce, büyükelçilik konutu önünde yaşanan olayın ardından "Türkiye'ye silah satışını durduralım" ve "Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor" görüşlerini savundu. Royce, son olarak da Washington'daki Türk Büyükelçiliği'nin önündeki PKK propogandalarını "barışçıl gösteri" olarak tanımladı ve aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının da bulunduğu kişilerin hemen tutuklanması gerektiğini söyledi.

"AYNI ŞEY TÜRKİYE'DE OLSAYDI?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında Türkiye Büyükelçiliği konutu önüne gelen bir grup PKK yanlısı sloganlar atmış, Erdoğan'ın korumalarının da aralarında bulunduğu grupla terör sempatizanları arasında arbede çıkmıştı. ABD'li yetkililer, PKK yanlılarıyla arbedeye giren 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan "PKK terör örgütü FETÖ'cülerle birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı gösteri yapıyorlar. ABD polisi hiçbir şey yapmıyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur?" tepkisini gösterdi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 12:44
  1. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce
  2. fetö
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