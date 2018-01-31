Türkiye kapitalizmi de vurmaya hazırlanıyor

SELİM YAZICI / ANKARA Önümüzdeki yıl devlet kurumları arasında koordinasyonun en üst seviyede sağlanacağı yeni hükümet sistemine geçmeye hazırlanan Türkiye, ekonomide de yeni ve adil bir model arayışını sürdürüyor. Akit’in AK Parti ve Beştepe kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği özel bir uzmanlar heyeti, Türkiye’ye uygun ve dünyaya da örneklik teşkil edebilecek adil bir ekonomi modeli üzerine çalışıyor. Gelinen noktada iktisatçılar ağırlıkta olmak üzere birçok disiplinden uzmanın müşterek hazırladıkları, orijinal ismi ve teknik detayları sır gibi saklanan bir projenin bir adım öne çıktığı kaydediliyor.

EKONOMİDE ‘SEKTÖR’ MERKEZLİ YENİ MODEL

Ekonomiyi ve dolayısıyla yaşamın tüm alanlarını sektörel bir perspektifle ele alan bu model kapsamında her sektörün seçimle gelen ve Cumhurbaşkanı’nca atanan bir yönetici tarafından idare edilmesi öngörülüyor.

Turizm, kimya, madencilik, savunma sanayi, tarım alanlarının pilot sektörler olarak belirlendiği öğrenilirken, söz konusu modelin başarılı olması durumunda buradan dünyaya örnek olabilecek yeni bir ekonomik sistemin doğabileceği değerlendiriliyor.

SEKTÖR ÜNİVERSİTESİ VE BANKALARI KURULACAK

Pilot uygulamaların ardından, hazırlık çalışmaları süren reel (gerçek) bir para sistemi ile beraber uygulamaya geçmesi beklenen yeni model kapsamında, sektörlerin iç etik kurallarının belirlenmesi, ticaret ve sanayi odalarının ortadan kaldırılıp her sektör için özel sektör ihtisas odası, sektörel gelişim ihtisas üniversitesi ve sektör finans kuruluşu kurulması öngörülüyor. Bakanlık taşra teşkilatları kaynaklı sorunları da sıfıra indirmesi amaçlanan yeni modelde, bürokrasinin yüzde 10’a indirilmesi, nitelikli bürokrat oranının artırılması, ekonomi ve ticarette verimliliğin artırılması gibi ana hedefler de bulunuyor.

Sendikal çalışmaların temel maksat doğrultusunda devam etmesi öngörülen modelde, sektör çalışanlarının hem nitelik olarak geliştirilmesi, hem de istihdam rakamlarının yukarı çıkması öngörülüyor.

KİŞİ BAŞI GELİRDE 10 YILDA 10 MİSLİ ARTIŞ HEDEFİ

Genel ekonomideki kaynak israfı ve verimsizliği orta vadede çözme iddiasındaki yeni modelle, ilk 10 yıl içerisinde gayri safi milli hasıla ve kişi başına düşen gelir rakamlarının 10 misli artırılması bekleniyor.