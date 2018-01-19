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'Türkiye itiraz edince Amerika geri adım attı'

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesine göre, Suriye'nin kuzeyinde 'Sınır Güvenlik Gücü' kurmayı planlayan ABD yönetimi söz konusu planı gözden geçirme kararı aldı.

19 Ocak 2018 Cuma 14:24
'Türkiye itiraz edince Amerika geri adım attı'

Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir güç oluşturma önerisinin Türkiye ile yeni bir diplomatik restleşmeyi körüklemesi nedeniyle bu konuda geri adım attı.

Sputnik'in aktardığına göre haberde "ABD ordusu, Türkiye ile diplomatik çatışmaya yol açtığı için sınır gücü oluşturma planlarında derhal değişikliğe gidiyor" dendi.

WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, planın kamuoyuna kötü biçimde aktarıldığını ve ilk başta tasarlandığı gibi hayata geçirilmeyeceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:24
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