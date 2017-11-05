Türkiye, İsrail ve ABD'nin planını bozmak için harekete geçti

Tahran’ın Rakka operasyonu hazırlığına ilişkin en net mesaj, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in basın sözcüsü Ali Ekber Velayeti’den geldi. Lübnan ziyaretinde konuşan Velayeti, Suriye ordusunun Rakka’yı ABD destekli terör örgütü PKK’dan geri alacağını söyledi. Velayeti ayrıca, “Yakın gelecekte hükümet güçleri ile Haşdi Şabi’nin Suriye’de ve Fırat’ın doğusunda ilerleyişlerine ve Rakka şehrini kurtardıklarına şahit olacaksınız. ABD’nin Suriye’yi bölmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye ve İran, Suriye-Irak topraklarının ABD-İsrail eliyle dizayn edilme girişimlerine karşı daha fazla işbirliği kararı aldı. PKK’lı teröristlerin Şemdinli’de 9 güvenlik görevlisini şehit etmesi, hemen ardından Çaldıran’da 8 İranlı askerin örgüt tarafından öldürülmesi, teröristlere karşı iki ülkeyi daha da yakınlaştırdı. Ankara ile bir süredir müzakere yürüten Tahran, Sincar-Kandil-Rakka hattının terörden arındırılması konusunda mutabık kaldı. Taraflar arasında devam eden görüşmelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Irak ordusunun Sincar ve Kandil’e ortak harekat düzenlemesi masaya yatırıldı. Sincar ve Kandil’in PKK’lı teröristlerden tamamen temizlenmesi konusunda büyük oranda mutabakat sağlanırken İran, ABD destekli PKK’nın işgal ettiği Rakka’ya harekât için Türkiye’den destek istedi.

DEYRİZOR’DAN SONRA YENİ HEDEF BELLİ OLDU

Deyrizor’un DEAŞ’tan tamamen temizlenmesiyle birlikte rejim güçleri ve İran destekli Şii milisler Rakka operasyonu için hazırlıklara başladı. Deyrizor, Suriye’nin Irak sınırında bulunuyor. Sınırın Irak tarafında ise DEAŞ’ın elinde kalan son bölgelerden el-Kaim’de Irak ordusu ile Haşdi Şabi milisleri terör örgütüne karşı ortak operasyon başlattı. Bağdat güçlerinin el-Kaim harekâtına Suriye ordusuna mensup askerler de katıldı. Böylece 7 yıllık savaş sürecinde İran ve Irak’tan destek alan Suriye ordusu ilk kez sınır ötesi bir operasyon kapsamında Irak güçlerine destek vermiş oldu. Rejimin Kaim bölgesine 500 asker gönderdiği bildiriliyor.

AFRİN-MÜNBİÇ-TEL ABYAD TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİDİR

Bu operasyonun ardından gözünü Rakka’ya çeviren Tahran, Ankara ile masaya oturdu. Ankara’nın “PKK işgalinde olan Sincar-Kandil hattını Irak ordusu-TSK işbirliğiyle temizleyelim” teklifine karşı Tahran’ın talebi, “Rakka’yı PKK’dan temizlemek için harekât başlatacağız. Türkiye bize destek vermeli” şeklinde oldu. Ankara ise bu talebe karşılık “Suriye’de Afrin, Tel Abyad ve Münbiç önceliğimiz” cevabı verdi. Masada varılacak mutabakatın ardından Sincar ve Kandil’e kapsamlı harekâtın başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. İran’ın Rakka operasyonu için istediği desteğe Ankara’nın verdiği cevap, yakında başlayacak harekâtın Irak kuzeyiyle sınırlı olmadığını gözler önüne seriyor. Sincar ve Kandil’le birlikte Suriye kuzeyindeki terör yuvaları da TSK’nın hedefinde. İdlib’de konuşlu Türk askerinin eşzamanlı olarak Afrin’e operasyon başlatması muhtemel görünüyor.

İran’dan doğrulama

Tahran’ın Rakka operasyonu hazırlığına ilişkin en net mesaj, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in basın sözcüsü Ali Ekber Velayeti’den geldi. Lübnan ziyaretinde konuşan Velayeti, Suriye ordusunun Rakka’yı ABD destekli terör örgütü PKK’dan geri alacağını söyledi. Velayeti ayrıca, “Yakın gelecekte hükümet güçleri ile Haşdi Şabi’nin Suriye’de ve Fırat’ın doğusunda ilerleyişlerine ve Rakka şehrini kurtardıklarına şahit olacaksınız. ABD’nin Suriye’yi bölmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Yeni Şafak