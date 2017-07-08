Türkiye İspanya Crans Montana’da TİKA ile Gündemde

İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşen 28. Crans Montana Formuna katılan Maya İvanova, insani yardım alanında yaptığı proje ve faaliyetleri ile Altın Madalya Ödülüne layık görüldü.

Törende konuşma yapan İvanova, TİKA’nın desteğiyle önümüzdeki günlerde hizmete girecek yeni projeyi müjdeledi.

İvanova, “önümüzdeki günler içerisinde benim himayemde ve Çocuk Kliniği Acil Servisinde olduğu gibi yine tamamıyla TİKA’nın desteğiyle inşa edilen ve tıbbi donanımı TİKA tarafından karşılanan Üsküp Çocuk Kliniği Yoğun Bakım Merkezinin açılışı yapılacaktır" dedi.

Balkanların İlk Çocuk Âcil Kliniği ve Çocuk Acil Kliniği Yoğun Bakim Merkezi Süreci

TİKA tarafından Balkanların ilk Modern Acil Çocuk Kliniği ve Yoğun Bakım merkezinin inşaatlarının kararları 2013 yılında verildi.

Cumhurbaşkanı George İvanov’un eşi Maya İvanov’a tarafından ülke genelinde tüm yabancı misyon şefleri ve büyükelçilikler ile telefon hatları üzerinden başlatılan yardım kampanyası törenine TİKA damgasını vurmuştu.

Dönemin TİKA Üsküp Koordinatörü Dr. Mahmut Çevik bu kampanyaya katılımı TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’a arz etmiş. Sayın Çam zamanın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, günümüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’a konuyu arz etmiş ve Balkanların bu önemli sağlık projesi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile start almıştı. Kampanyaya bir yardım destek mektubu gönderen TİKA Üsküp Koordinatörlüğü tüm işleri üslenip kampanyayı sonlandırmış ve çocuklara bu hediyeyi Sayın Bayan İvanov’a ile birlikte vermişti. İlk bölümün açılışı Aralık 2013’te yapılmıştı.

Balkanlar’da Çocuklar Şifa Buluyor ve Gülümsüyor

Bugün Makedonya başta olmak üzere, her yıl Balkan ülkelerinden Üsküp’e gelen binlerce çocuğa hizmet veren Üsküp Acil Çocuk Kliniği önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak ve TİKA tarafından inşa edilip modern ekipmanlar ile hizmete hazır hale gelen Acil Çocuk Kliniği Yoğun Bakım Merkezi ile birlikte şifa dağıtacaktır.

TİKA tarafından hayata geçirilecek yoğun bakımda görevli doktor ve hemşirelere yönelik tecrübe paylaşımı programları ile TİKA çocuklarda ölüm oranlarının azaltılmasında önemli destek olacaktır.