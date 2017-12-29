Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye, İran ekonomisini ikiye katladı

Son 17 yılda büyük değişimler yaşayan Türkiye, 17 yılda İran ekonomisini neredeyse ikiye katladı.

29 Aralık 2017 Cuma 17:23
Türkiye, İran ekonomisini ikiye katladı

Türkiye ekonomisi son 17 yılda büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin 2000 yılındaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranı yaklaşık 273 milyar dolarken, bu oran 2017 yılında 793 milyar dolara ulaştı. İran'ın ise 2000'li yıllarda 357 milyar dolar oranındaki GSYH oranı, 2017 yılına gelindiğinde 368 milyar dolara ulaştı. Bu oranlar baz alındığında, Türkiye 17 yılda İran ekonomisini neredeyse ikiye katlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü TÜSİAD toplantısında "Şu anda petrolü olanları görüyoruz, parası olanları da görüyoruz. İnanın, biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Büyümeden işsizlik oranlarına, döviz rezervinden dış ticaret rakamlarına varıncaya kadar Türkiye ekonomisinde son 17 yılda büyük değişimler yaşandı.

Türkiye'nin 2000 yılındaki gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 273 milyar dolarken, bu oran 2017 yılında 793 milyar dolara ulaştı.

Aynı yıllar içerisinde İran ekonomisinin GSYH oranı 357 milyar dolarken, bu oran 2017 yılında 368 milyar dolara ulaştı.

Petrol zengini İran ekonomisine karşı Türkiye'yi yükselen güç olarak öne çıkaran çok sayıda faktör bulunuyor.

"PETROL VE PARASI OLANLARIN ÖNÜNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük ihtiyacımız para, petrol, elmas ve silah değil başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda petrolü olanları görüyoruz, parası olanları da görüyoruz. İnanın, biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK EKONOMİSİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Türkiye, 1980 yılında 94,3 milyar dolar GSYH'ye sahipti. Bu tutarla 22. sırada bulunan ülke, 1983 yılında 82,9 milyar dolar ile 25. sıraya kadar geriledi. Bu dip noktanın ardından ülke 1990'da 202,3 milyar dolar GSYH ile 20., 1993'de 242,1 milyar dolarla, 1980'den bu yana ilk kez 17. oldu.

1994 kriziyle 174,5 milyar dolarla 7 basamak düşerek 24. sıraya gerileyen Türkiye, 1995'te 227,5 milyar dolar ile 23., 2000'de 266,4 milyar dolar ile 19. oldu. Türkiye, 2004'te 17. sırayı buldu ve 2010'a kadar yerini korudu.

Ülkenin GSYH'si 2004'teki 392,2 milyar dolar düzeyinden 2010'da 741,8 milyar dolara yükseldi.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 17:23
  1. türkiye
  2. iran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsız kameraya böyle yakalandı!
    1. Hırsız kameraya böyle yakalandı!
    2. Türkiye, İran'ı ikiye katladı
    3. Avrupa bu fotoğrafı tartışıyor!
    4. Bir askeri alanın daha imarı değişti
    5. Prenses açıkladı, Suudi Arabistan'da..
    6. Merkez Bankası'ndan flaş karar!
    7. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu:..
    8. Dünyayı şaşırtan şikayet! O ülkede..
    9. İstanbul'da sahtecilik operasyonu: 5..
    10. Dünya ekranlarında izleniyor!
    11. Japon bilim insanlarından kendini..
    12. Katil İsrail askeri ateş açtı:..
    13. Meksika'da eyalet milletvekiline..
    14. Almanya'da yılbaşı tacizine karşı..
    15. FETÖ'den aranan iş adamı itirafçı oldu
    16. Everton yöneticileri Cenk Tosun için..
    17. 2017'de sığınmacıların yeni rotası..
    18. O pastanenin sahibinden ilk açıklama
    19. Beyazıt'ta yılbaşı protestosu: Yılbaşı..
    20. Malatya'da FETÖ operasyonu: 28 kişi..
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 29.12.2017
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici