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Türkiye: İran ve Rusya rejimi durdurmalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırılar üzerine "İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli, rejimi durdurmalı." dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:56
Türkiye: İran ve Rusya rejimi durdurmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye İdlib'deki ateşkes ihlallerini canlı yayında değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli, rejimi durdurmalı. Sınırda ilerleme var, rejim ilerliyor. O yüzden dün Rusya ve İran temsilcilerini çağırıp gerekli uyarılarda bulunduk" dedi. Dışişleri Bakanı'nın sözlerini uluslararası haber ajansı Reuters 'son dakika' koduyla dünayaya geçti.

Türkiye'nin muhaliflerin elindeki en büyük vilayet olan İdlib'de dördüncü gözlem gücünü yerleştirmeye başladığını aktaran Dışişleri Bakanı, "Sivil halk ve ılımlı muhalif hedef alınıyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'nın Soçi'deki Suriye zirvesinde terör örgütü YPG'nin katılmasını kabul etmeyeceğini yineledi, "YPG'nin olduğu ortamda olmayacağımızı söyledik" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil etmediğini de vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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