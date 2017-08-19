Türkiye İran ve Rusya ile anlaştı! İşte son tarih

Moskova yönetimi operasyona karşılık ABD’nin de öncelik verdiği İdlib harekatına destek istedi. Ankara olumlu cevap verdi. Eş zamanlı operasyon için son tarih bayram sonrası.

Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye yönelik operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye bir yandan da diplomatik zemini hazır hale getirmek için ABD, Rusya ve İran’la da temas halinde. Astana süreci çerçevesinde Moskova ve Tahran’la çatışmasızlık bölgeleri için yapılan görüşmeler sürerken, Fırat Kalkanı’nın devamı olarak YPG’ye yapılacak operasyon da masaya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre İran ve Rusya ile operasyonun ilk hedefi olan Afrin’e yapılacak harekat için mutabakat sağlandı. Moskova ve Washington yönetiminin ise İdlib’deki El Nusra’ya yapılacak operasyona Türkiye’nin de destek vermesini istediği öğrenildi. Ankara’nın da olumlu cevap verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak” açıklamasıyla sinyalini verdiği operasyon için Kurban Bayramı sonrasının, son tarih olarak belirlendiği kaydedildi.

ABD ve PYD’nin operasyon yaptığı Rakka’dan kaçan DEAŞ’lı teröristlerin Tahrir el Şam’a (El Nusra) destek için girmeye çalıştığı İdlib’e operasyonun Afrin harekatıyla eş zamanlı yapılması da alternatif planlar arasında. İran ve Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından hem Afrin hem de İdlib’in çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesi konusunda da üç ülkenin anlaşma sağladığı belirtildi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin ziyaretinde İdlib’i de içine alan planın detayları üzerinde durulduğu, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov’un Ankara temaslarında da son noktanın konacağı kaydedildi.

ALTERNATİF PLANLAR HAZIR

Türkiye Suriye’nin Kuzeyi’nde YPG’ye yapacağı operasyonun hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Bölgede Fırat Kalkanı Harekatı’nın iki katı büyüklüğünde ağır silah ve mühimmat yığınağı yapılırken, 7 binden fazla asker konuşlandırıldı. Yaklaşık 20 bin kişilik Özgür Suriye Ordusu da operasyon talimatını bekliyor. YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesini hedefleyen harekatın örgütün kontrolündeki Afrin ve Tel Abyad’dan başlaması bekleniyor. Ancak askeri kaynaklar, hazırlıkların birkaç noktada eş zamanlı operasyon ihtimaline göre kapsamlı yapıldığı bilgisini paylaştı.

TRUMP SAVUNMA BAKANINI GÖNDERİYOR

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki temaslar sürerken Washington’dan da önemli bir isim Ankara’ya geliyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis 23 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. ABD’den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki “stratejik müttefikliğe” vurgu yapılarak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığının ele alınacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.

ABD KUZEY SURİYE’DE UZUN SÜRE KALACAK

ABD’nin DEAŞ ile mücadeledeki müttefiki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan askeri varlığının DAEŞ’in yenilmesinden sonra da süreceğini belirtti ve SDG hâkimiyeti altındaki bölgelerde ABD ile ilişkilerin güçleneceği tahmininde bulundu.

Önemli bölümünü YPG’nin oluşturduğu SDG’nin sözcüsü Talal Silo Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin bölgede ‘stratejik çıkarları’ olduğuna inandığını söyledi. Silo “ABD önümüzdeki on yılları kapsayan siyasi strateji izliyor. Kuzey Suriye liderliği ile ABD yönetimi arasında uzun vadeli askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalar yapılacak” dedi. DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun önderliğini yapan ABD’nin Kobani yakınlarında bir de hava üssü bulunuyor.

ABD Suriye Demokratik Güçlerini havadan, topçu birlikleri ve özel askeri güçleri ile destekliyor. Koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon uzun vadeli stratejileriyle ilgili soruya yanıt verirken DEAŞ Rakka’da yenilgiye uğratıldıktan sonra da mücadelenin devam edeceğini söylemişti. Pentagon sözcüsü Eric Pahon da “savunma bakanlığının gelecekteki operasyonlar için tarih vermeyeceğini ve DEAŞ’ı dize getirip yeniden güçlenmesini önleme hedefine bağlı kalacaklarını” belirtti.

Kaynak: Karar