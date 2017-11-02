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Türkiye - Irak arasında petrol ve imar hattı!

Ankara ile Bağdat arasında, Kerkük'ten çıkarılan petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracıyla ilgili görüşmeler yapılıyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 08:29
Türkiye - Irak arasında petrol ve imar hattı!

Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük'ten çıkarılan petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına başlamak için Ankara'yla görüştüklerini açıkladı.

El-Luaybi, Türkiye'yle görüşmelerin sürdüğünü ve henüz bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Irak Ticaret Bakanı Vekili Selman el-Cemili ise, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'la Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşan El-Cemili, "Türkiye'yi çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden imarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Altyapının iyileştirilmesi, hastane ve okul inşaasıyla, Türk şirketleri önünde başka yatırım alanlarının açılacağını belirtti.

Büyükelçi Yıldız da, Türkiye'nin Irak'a çeşitli alanlarda güçlü bir şekilde destek olacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 08:29
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