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Türkiye Interpol'e bildirmişti! Yakalandı

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı Hamza Yalçın İspanya'da yakalandı.

08 Ağustos 2017 Salı 08:04
Türkiye Interpol'e bildirmişti! Yakalandı

İsveç'in Expressen gazetesi, İsveç'te yaşayan 59 yaşındaki Yalçın'ın, İspanya'nın Barselona kentinde tutuklandığını duyurdu.

TÜRKİYEINTERPOLE BİLDİRDİ

İsveç Dışişleri Bakanlığı basın departmanından Gunnar Vrang haberi doğrularken konuyla ilgili İspanya'dan bilgi istediklerini dile getirdi.

İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan Yalçın, 30 yıldır İsveç'te ikamet ediyordu.

Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesinde yer alıyordu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Nisan ayında, Türkiye'deki bir dergide yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılan Yalçın hakkında, yine aynı dergideki makalelerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 ayrı dava bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 08:04
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