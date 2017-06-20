Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliği artacak
Fransa'da bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ukraynalı mevkidaşı Stepan Poltorak ile bir araya geldi.20 Haziran 2017 Salı 10:06
Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlar, Türkiye ile Ukrayna’nın askeri alanda işbirliğini derinleştirmesi ve ortak askeri sanayi projelerinin hayata geçirilmesi için çabaların artırılması konusunda görüş birliğine vardı.
İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önemini vurgulayan Ukraynalı Bakanın, Işık’ı ülkesine davet ettiği belirtildi.
Rehabilitasyon programı için teşekkür
Poltorak’ın ayrıca, Ukraynalı askerlerin ve ailelerinin rehabilitasyonuyla ilgili gösterdiği yardımdan dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini sunduğu kaydedildi. 315 Ukraynalı, bu program kapsamında Antalya’da rehabilitasyondan geçmişti.
Işık, Kırım'ın ilhakını kınadı
Işık’ın ise, Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu ve Türk-Rus ilişkilerinden bağımsız olarak, “Kırım’ın yasa dışı ilhakını kınadığını” söylediği ifade edildi.